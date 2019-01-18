Звезда "Игры престолов" рассказала о странном требовании на съемках
Софи призналась, что во время работы над пятым сезоном создатели сериала потребовали, чтобы она перестала мыть волосы. Для молодой актрисы это стало настоящим испытанием. Ей пришлось жить с грязной головой несколько лет. Однако в конце концов звезде "Игры престолов" разрешили носить парик, и она вновь могла следить за собой.
"Первые несколько сезонов мне разрешали мыть голову, так как я была молодой аристократичной девушкой. К пятому сезону меня начали просить не мыть голову, и это было по-настоящему отвратительно. Голова все время чесалась! У нас работали машины, пускающие искусственный снег, и у меня к волосам постоянно прилипали бумажные снежинки", – передает ее слова канал "360".
Напомним, восьмой сезон сериала "Игра престолов", основанного на романах "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина, стартует в апреле этого года. Он будет включать в себя шесть эпизодов и станет финальным. Поклонники наконец узнают, кто станет хозяином Железного трона – символа верховной власти над Семью Королевствами.
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