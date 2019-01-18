Звезда "Игры престолов" рассказала о странном требовании на съемках

Актриса Софи Тернер вспомнила один из самых неприятных эпизодов во время съемок фэнтезийного сериала. Девушка исполнила роль Сансы Старк в "Игре престолов".

Софи призналась, что во время работы над пятым сезоном создатели сериала потребовали, чтобы она перестала мыть волосы. Для молодой актрисы это стало настоящим испытанием. Ей пришлось жить с грязной головой несколько лет. Однако в конце концов звезде "Игры престолов" разрешили носить парик, и она вновь могла следить за собой.

"Первые несколько сезонов мне разрешали мыть голову, так как я была молодой аристократичной девушкой. К пятому сезону меня начали просить не мыть голову, и это было по-настоящему отвратительно. Голова все время чесалась! У нас работали машины, пускающие искусственный снег, и у меня к волосам постоянно прилипали бумажные снежинки", – передает ее слова канал "360".

Напомним, восьмой сезон сериала "Игра престолов", основанного на романах "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина, стартует в апреле этого года. Он будет включать в себя шесть эпизодов и станет финальным. Поклонники наконец узнают, кто станет хозяином Железного трона – символа верховной власти над Семью Королевствами.