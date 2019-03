Главные события Москвы с 8 по 14 марта 2019 года

Международный женский день, Масленица и множество культурных мероприятий на любой вкус – уже в ближайшие дни. Читайте свежий обзор "Дни.ру", чтобы не пропустить самое интересное.

8 марта, пятница

В Цифровом Деловом Пространстве с электронным квадрофоническим концертом на легендарном модульном синтезаторе Buchla выступит пятикратная номинантка на премию "Грэмми" звуковой дизайнер Сюзан Чани. Артистка имеет за плечами долгий карьерный и жизненный путь, однако она даже не собирается останавливаться. В свои 72 года она выступает с лекциями, сотрудничает с молодыми композиторами вроде Кейтлин Аулерии Смит, регулярно дает импровизационные концерты и собирает аншлаги, выступая перед аудиторией, которая годится ей во внуки. Ее выступления – настоящий эталон того, как нужно исполнять электронную музыку живьем.

В Театре Наталии Сац покажут легендарный классический спектакль на музыку Петра Ильича Чайковского "Лебединое озеро". Зрители увидят постановку про любовь, страсть, одиночество, радость, счастье и отчаяние, какой она представлена великом творении. Это романтическая легенда о принце, влюбленном в Одетту, и злом волшебнике, превратившем ее в Белого лебедя, которая воплощена в версии, близкой к первым постановкам Мариуса Петипа.

Four Seasons Hotel Moscow приглашает гостей в ресторан Quadrum на ужин, посвященный Международному женскому дню. Cу-шеф Кристиан де Надай подготовил меню, в котором блюда будут дополнены натуральными ароматами. Гостям предложат сет-меню из пяти позиций, каждая из которых будет сопровождаться специально подобранной съедобной эссенцией от Antonella Bondi, созданной из качественных натуральных ингредиентов итальянскими мастерами. Один из ароматов распылят над блюдом во время подачи, еще два – непосредственно на еду. Основное блюдо будет заправлено соусом с нотками шоколадного парфюма, а последний аромат, сопровождающий десерт, официант нанесет гостям на запястья.

Бар "Гадкий Койот" проведет вечеринку "Matreshka Party". Ночь пройдет в атмосфере красоты и роскоши. Гостей ждет яркая фотозона, специальная шоу-программа от койоток в кокошниках, сет от Dj M. Hustler, авторский коктейль для девушек в подарок и многое другое. Также будут разыгрываться призы, которыми станут клубничные букеты и сертификаты красоты.

В ГМИИ им. А.С. Пушкина проходит выставка "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа". В рамках экспозиции представлены работы всемирно признанных мастеров: Франка Ауэрбаха, Фрэнсиса Бэкона, Люсьена Фрейда, Майкла Эндрюса и других художников "Лондонской школы", возникшей в качестве культурной реакции на Вторую мировую войну, заострившей внимание на слабостях, материальности и страстях обычных людей. Выставка продлится до 20 мая.

В "Геликон-опере" проведут традиционный "Мальчишник", на этот раз "В балетном классе" – таким образом мужской состав театра приготовит сюрприз для милых дам. Зрители увидят у балетных станков мужскую часть труппы – всевозможных Ленских, Онегиных, Калафов, Хозе и Германов, играющих обычно на сцене театра. Гостей ждут шутки, комические ситуации и красивая музыка.

В Музее "Гараж" вниманию публики откроется ретроспектива творений художника Рашида Араина из Пакистана. Он является первым скульптором, который был удостоен премии Джона Мурза, престижной награды, которую вручают выдающимся мастерам. Ценители искусства с широким кругозором точно не обойдут мероприятие вниманием. Выставка будет работать до 26 мая.

Музей Москвы отпразднует Масленицу и Международный женский день большим фестивалем. Гости смогут отправиться в путешествие по масленичному лабиринту, посетить архитектурную мастерскую, попробовать разнообразные варианты блинов и чай из самовара. Также публику ждет лекторий, создание арт-объектов, шоу, мастер-классы и многое-многое другое.

В Большом зале Московской консерватории пройдет праздничный концерт "Ф.Шопен. Великие романтики". Публику ждет романтическая подборка фортепианных шедевров, которые исполнит молодой талантливый пианист, финалист Международного конкурса имени Вана Клиберна, выпускник Московской консерватории Георгий Чаидзе. В программе, как ясно уже из навзвания – творения великого Фридерика Шопена.

8 и 9 марта в театре TODES покажут спектакль "Танцуем Любовь". Как говорят создатели, сюжет постановки – сама жизнь. Герои постановки – молодые красивые и влюбленные. Они верят, что большой город, амбиции и не смогут сломать их чувства, потому что они настоящие. Выдержит ли любовь все испытания на прочность? Узнать это можно будет, придя в театр Аллы Духовой.

На ВДНХ в "Городе зимы" пройдет специальная праздничная программа. На катках "Ракета" и "Цветник" будут работать красочные фотозоны, где гости смогут сделать яркие памятные снимки. Также всех желающих будет ждать блинный маркет, площадки с мастер-классами по плетению весенних венков из цветов и изготовлению авторских брошек и колец. Вечером начнется праздничный концерт, выступят группы Cheese People, Guru groove foundation и Эрика Лундмоен.

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится демонстрация фильма "Огни большого города" с музыкальным сопровождением Национального филармонического оркестра России и его художественного руководителя и главного дирижера – Владимира Спивакова. "Огни большого города" – это знаменитый "немой" фильм Чарли Чаплина, снятый в 1931 году, когда уже выходили первые звуковые картины. Герой ленты – "маленький бродяжка", ставший к тому времени всемирно известным персонажем. В этом фильме Чаплин выступил в нескольких амплуа – как сценарист, режиссер, исполнитель главной роли, продюсер, балетмейстер и впервые как композитор.



9 марта, суббота

В Большом зале Российской академии наук пройдет очередной фестиваль науки "WOW! HOW?". Гостей ждет совершенно новая программа, наполненная увлекательными экспериментами, демонстрацией изобретений и различными познавательными активностями для всей семьи. Главное шоу, не имеющее аналогов в мире, носит название "Полный отрыв!". Физические и химические эксперименты наглядно покажут то, на что в повседневной жизни мы привыкли просто не замечать. Зрителей ждет визуализация воздушных потоков, "исчезновение" человека, кресло на воздушной подушке, велосипед без колеса и многое другое – в общем и целом 8 часов интеллектуальных развлечений, часовое основное шоу, а также более тридцати мастер-классов, мини-шоу и интерактивных зон.

В Концертном зале имени П.И.Чайковского выступит оркестр "Музыканты Лувра". Дирижер – Марк Минковски. Зрителям будет представлена уникальная программа, в которую войдет музыка балета "Дон Жуан" Кристофа Виллибальда Глюка и "Воображаемая симфония", составленная оркестром из фрагментов инструментальной музыки Жана-Филиппа Рамо. Оркестр исторических инструментов был основан в 1982 году в Париже дирижером Марком Минковски. Его целью было возрождение интереса к музыке барокко во Франции и ее исторически корректное исполнение на инструментах эпохи. За несколько лет оркестр завоевал репутацию одного из лучших интерпретаторов музыки барокко и классицизма, сыграв значительную роль в повышении внимания к ней.

В Adrenaline Stadium выступит группа "Пикник". Ветераны отечественного рока представят новую фантастическую программу под названием "Сияние". Сообщается, что некоторые предметы преодолеют силу притяжения, появятся новые декорации и персонажи, которые будут поражать своими образами. Также ожидается исполнение новой песни из готовящегося к выходу альбома. Но, разумеется, и без избранных проверенных временем хитов не обойдется.

В Камерном зале Московского международного Дома музыки состоится концерт "Моцарт-Драйв". Зрителей ждет классика в рок-обработке с шоу песка и света. Данный проект – это шедевры музыки четырех веков в современной обработке в сочетании с визуальным шоу в техниках light-flight (рисование светом) и sand art (рисование песком). Публика погрузится в волшебное слияние трех природных стихий: воздух, его колебания – музыка, огонь – световое шоу, земля – песочная анимация.

10 марта, воскресенье



В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Большой вальс". Зрителей ждут несравненные вальсы Иоганна Штрауса, торжественные и праздничные вальсы Чайковского, утонченные "Дороги любви" Пуленка, "Осенний сон" Джойса и другие произведения. Солистка - Дарья Зыкова (сопрано), за музыку будет отвечать Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под началом дирижера Павла Сорокина.

А в Камерном зале Московского международного Дома музыки скрипач Родион Петров при поддержке оркестра "Русская филармония" исполнит произведения Вивальди "Времена года" и Пьяццоллы "Времена года в Буэнос-Айресе". Родион Петров – выпускник Московской консерватории (класс профессора М. Глезаровой), проходил обучение в Высшей Школе Музыки имени Королевы Софии в Мадриде в классе профессора З. Брона. Имеет множество побед на известных международных конкурсах. Сейчас Родион Петров выступает в самых престижных залах мира, среди них – Сантори-холл в Токио, Большой зал Консерватории в Москве, Уигмор-холл в Лондоне, Большой зал Парижской филармонии, Зал имени Пьера Буллеза в Берлине, Auditorio Nacional в Мадриде и других.

В Главсlub Green Concert выступит прародитель трип-хопа Tricky. Артист – исполнитель хита 1990-х "Karmacoma", экс-бойфренд Бьорк и папа дочери Мартины Топли-Берд, актер, снявшийся в "Пятом элементе", и продюсер. Удачным оказался и последний альбом "Uniniform", где в роли "специальных гостей" выступили не только закономерные Топли-Берд и актриса Азия Ардженто, но и звезды российского хип-хопа – Скриптонит и Смоки Мо.

В концертном зале "Зарядье" выступит известный джазовый бас-гитарист и этно-исполнитель Ришар Бона. Он – уроженец Камеруна, которого называют гением современной импровизационной музыки. Ришар прошел путь от местечкового джазового клуба в Дуалу до лучших площадок мира. Артист выступал на одной сцене с такими звездами, как Джо Завинул, Джонни Митчелл, Майк Стерн, Чик Кориа, Ларри Кориэлл, Херби Хенкок, Пэт Мэтини и Бобби МакФеррин. Зрителей ждет мощная джазовая энергетика, бас-гитарный "кач", искусное владение инструментом и проникновенные жизнерадостные песни.

11 марта, понедельник

В Главсlub Green Concert выступит шведская пауэр-метал группа Amaranthe. Музыканты презентуют новый альбом "Helix". Рецепт коллектива прост, понятен и вполне себе лежит в канве аналогичных групп: тяжелая гитарная музыка в сочетании с бархатным женским вокалом в исполнении симпатичной рок-дивы Элиз Рид. Хотя при коммерческой ориентированности, творчество группы вполне себе самобытно и выделяется на общем фоне. Ценителям жанра - понравится.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Слишком женатый таксист". Главный герой живет сразу на две семьи. До поры до времени ему удавалось с легкостью лавировать, пользуясь гибким рабочим графиком таксиста – и обе жены ничего не знали друг о друге. Но внезапно все пошло не так... Это легкая, веселая комедия, которая поможет зрителям получить заряд позитива.

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Три сестры и дядя Ваня". Чеховские герои перенесены в наше время, но проблемы остались те же, что и сто лет тому назад: любовь и непонимание. Актриса Александринского театра Марина Гаврилова написала пьесу о трех сестрах и дяде Ване, называв жанр бенефисом для актрис ненужного возраста. Как говорится, сколько бы времени ни прошло – а у людей проблемы все те же.



В Театральном зале Московского международного Дома музыки пройдет "День рождения Астора Пьяццоллы". Зрителей ждут ностальгические мелодии и дерзкие обжигающие ритмы – мир танго, созданный великим Астором Пьяццоллой. В концерте участвуют признанные звезды аргентинского танго: певец Вальтер Чино Лаборде, российские танцевальные парты – призеры международных конкурсов и всемирно известный российский танго-оркестр Solo Tango Orquesta.



12 марта, вторник

В центре фотографии братьев Люмьер откроется выставка молодой голландской художницы Тамары Стофферс, делающей коллажи из различных фотографий, газетных иллюстраций, а также книг времен СССР. Причудливые образы – отражение мыслей и чувств о социуме, в котором автор никогда не жила и знает по большому счету только в каскаде самых разных изображений. В данном случае у художницы вместо глины или красок – картинки. Экспозиция будет работать до 2 июня.

В Театральном зале Московского международного Дома музыки покажут спектакль "MoscowBoys". Это уникальное шоу квартета виртуозов, история, придуманная и рассказанная режиссером и хореографом Игорем Оршуляком. Тема постановки вечная – любовь к жизни, к музыке, к свободе. MoscowBoys – классический струнный квартет, рушащий при этом устойчивые представления о классике.

13 марта, среда



В Крокус Сити Холле покажут британское трибьют-шоу "Whitney – Queen Of The Night", посвященное незабвенной Уитни Хьюстон. Его создатели – команда высококлассных профессионалов из музыкальной индустрии. В главной роли – Шаниса Смит (сценический псевдоним "Shan Smile"). Она является звездой британской школы вокала и очаровывает публику своим мощным пением. Будут исполнены все самые известные хиты Хьюстон: "I Wanna Dance With Somebody", "One Moment In Time", "I’m Every Woman", "My Love is Your Love", "So Emotional Baby", "Run to You", "Saving All My Love", "I will Always Love You" и другие.

В "Филармонии-2", концертном зале имени С. В. Рахманинова, выступит Национальный филармонический оркестр России. В программе произведения Шуберта, Мендельсона и Шостаковича. Оркестр был учрежден в январе 2003 года Министерством культуры России по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. В составе НФОР объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые музыканты. За годы творческой жизни он сумел стать одним из ведущих симфонических оркестров России, завоевать любовь публики и признание профессионалов в своей стране и за рубежом. Возглавляет оркестр всемирно известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

В Государственном Кремлевском Дворце начнутся показы французской версии легендарного мюзикла "Ромео и Джульетта". Это знаменитая история любви двух подростков, вынужденных бороться за свои чувства будет идти на французском языке с русскими субтитрами. Данная постановка Жерара Пресгурвика появилась на свет в 2001 году и снискала мировую популярность. На спектаклях побывали более 7 миллионов человек.

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Ночь с незнакомцем". Главная героиня прекрасна, нежна и добродетельна, но в ее жизни есть тайна, которую она не раскрывает никому. Когда-то в прошлом она провела ночь с незнакомцем, оставившую в ее жизни неизгладимое воспоминание и еще кое-что. И так получилось, что любовь догоняет ее спустя годы.



В Камерном зале Московского международного Дома музыки состоится концерт "Три баса". Мир отмечает 146-й день рождения великого русского певца Федора Ивановича Шаляпина. Программа концерта включает наиболее яркие и запоминающиеся произведения из репертуара Шаляпина в исполнении солистов ведущих оперных театров Москвы: заслуженного артиста России Владимира Кудашева ("Новая опера" им. Е. Колобова, приглашенный солист Большого театра России), заслуженного артиста России Михаила Гужова ("Геликон-опера", приглашенный солист Большого театра России), Андрея Фетисова ("Новая опера" им. Е. Колобова). Прозвучат известные оперные арии, романсы и народные песни.

14 марта, четверг



В Крокус Сити Холле выступит ветеран поп-сцены Дитер Болен, наиболее известный как основатель и участник легендарной группы Modern Talking. Зрителей ждет яркое шоу, заряженное жизнерадостной энергетикой, и, конечно же, лучшие хиты групп Blue System и Modern Talking: "You’re my heart, you’re my soul", "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie" и многих других.

В Театральном зале Московского международного Дома музыки покажут музыкальный детектив "Принцесса цирка". Это история о загадочном мистере Икс, артисте, который ежедневно рискует жизнью на арене цирка. В чем его тайна? Почему он скрывает свое лицо? Это история об одиночестве и предательстве, о благородстве и искренности чувств, о том, что зло всегда наказуемо, а настоящая любовь никогда не продается. Спектакль выдержан в традициях классической оперетты.