Рецепт карамелизованных блинчиков с муссом из домашнего творога
Вам понадобится: 250 мл молока, 2 яйца, 2 желтка, 50 граммов растительного масла, 40 граммов воды, 120 граммов муки, 20 граммов сахара, 5 граммов соли. Для начинки: 230 граммов творога, 15 граммов сахара, 1 столовая ложка сметаны. Для карамели: 50 граммов сахара, 1 столовая ложка сливочного масла.
Способ приготовления
Cмешать муку, молоко, воду, яйца, растительное масло сахар, соль. Процедить, дать постоять час. Выпечь тонкие блинчики.
Творог и сахар смешать до однородной консистенции, взбить до состояния мусса. В подготовленные выпеченные блины выложить по 1,5 столовых ложки начинки. Сахар растопить до карамели, добавить сливочное масло, перемешать. Блинчики свернуть конвертиком и обжарить с двух сторон в карамели. Подавать со сметаной.
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