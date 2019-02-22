В Москве открылся уникальный ресторан

Один из самых долгожданных проектов на ресторанном рынке Москвы – гастромаркет "ДЕПО", расположившийся в корпусах Миусского трамвайного парка, наконец, стартовал. Пока, правда, еще далеко не все проекты-участники начали работать, но день ото дня таковых становится все больше. А судя по огромному количеству гостей буквально с момента официального открытия есть все основания полагать, что через пару-ройку недель гастромаркет выйдет на полную мощность.



Однако самой первой площадкой, которая официально заработала в "ДЕПО" даже немного раньше его официального открытия, стал новый ресторан Александра Раппопорта с провокационным названием "КрабыКутабы". Речь идет о необычной концепции, аналогов которой, насколько можно судить, в Москве пока нет. Она представляет собой причудливую мозаику с элементами одновременно панкавказской и паназиатской кухни, где основным ингредиентом выступает столь модный у московских гурманов краб.

Шеф-повар Андрей Мартиросов разработал довольно большое меню. Акцент ожидаемо сделан на крабах – их здесь больше десятка (камчатский, лягушка, волосатик, мангровый, плавунец и другие). Впрочем, широко представлены лангустины, креветки, гребешок, морские ежи и рыба. Все это можно заказать соло. Но гастрономическое лицо заведения определяют все же эклектичные по своей природе блюда. К числу таковых относятся, например, сациви, кутабы, чебуреки, шаурма и хинкали – с крабом и морепродуктами.

В меню найдется и перуанский никкей из краба с бататом, и крудо из магаданского гребешка с сорбе из мандаринов с морковью, и черное ризотто с крабом и сырным фондю, и роти с осетриной, зеленым ткемали и кунжутом карри, и черная треска в мисо соусе с капустой пак-чой и битым рисом, и даже "Докторская колбаса" из крабов и лангустин.

Разумеется, мясных блюд в "КрабахКутабах" тоже предостаточно. Есть совершенно традиционные хинкали и чебуреки. Есть люля-кебабы и стейки. Есть, наконец, харчо и наваристый суп пити из ягненка с нутом. Так что мясоедам определенно найдется, чем себя побаловать.

Средний счет – 2000 рублей.