Свадебный дресс-код, или 9 заповедей идеального гостя

Свадьба – самое важное событие в жизни любой девушки. Хочется, чтобы в этот день все без исключения было идеально. Конечно, вы можете продумать в организации праздника все до мелочей, но то, что невозможно проконтролировать до конца – так это образы каждого из гостей.

Неуместно одетые гости могут разрушить свадьбу мечты в одночасье. Поэтому крайне важно с умом и чувством стиля подходить к выбору не только собственного образа для торжества. Что может помочь избежать неприятных разочарований? Обозначение дресс-кода на приглашениях, а для гостей из вероятной "группы риска" предварительная вежливая просьба обратить на это внимание.

Оказавшись "по другую сторону баррикад" – в числе приглашенных на свадьбу – также стоит проявить особое уважение к соблюдению свадебного дресс-кода. Для этого нужно учесть несколько факторов и действительно хорошо подготовиться, чтобы порадовать молодоженов и стать только украшением данного события, а не получить звание великой разрушительницы мечты!

Заповеди идеального гостя по просьбе Dni.Ru сформулировала директор Австрийской высшей школы этикета, специалист международного класса по протоколу и бизнес-этикету Марии Буше.

Обратите внимание на dress-code в приглашении

Если виновники торжества прописали в приглашении четкий дресс-код, этим, на самом деле, они облегчили вам жизнь. Так поиск платья резко ограничивается четкими критериями, ведь за вас уже продумали формат наряда, его длину, а, может быть, даже и цвет. И если вы хотите, чтобы количество подружек в вашей жизни резко не сократилось, то стоит учесть все пожелания молодоженов.

Наряд по сезону

Обратите внимание на дату. Даже самый актуальный элегантный образ, прекрасно подходящий для жаркого июльского дня, в феврале будет попросту не уместен.

Скромность наиболее соблазнительна

Если у вас созрел целый стратегический план по захвату букета невесты, или вы настроены найти спутника жизни прямо на свадебном мероприятии, то не стоит воплощать свой замысел с помощью ультракороткого платья и глубокого декольте, даже если дата торжества выпала на прекрасный летний солнечный день.

Подбираем спутника под стать наряду

Если вы приглашены вместе со своим спутником, то ваша пара в целом должна смотреться гармонично. Идеально, если ваши образы будут объединены одной стилистической идеей. Верх профессионализма, если подобранная вами одежда будет соответствовать еще уровню и концепции мероприятия. Девушка в вечернем платье и ее спутник в джинсах и свитере – пара, на которую невозможно взглянуть без слез.

Конкурировать с невестой – дурной тон

Не выбирайте платье с пышной юбкой, ведь это чревато тем, что вас перепутают с невестой. И не дай бог, вы будете выглядеть наряднее, чем сама виновница торжества! В любом случае в таком наряде вам будет некомфортно участвовать во всех активностях мероприятия.

Черный цвет неуместен

Не делайте выбор в пользу черного цвета, особенно если основное торжество проходит в дневное время. Иначе вас будут обсуждать не меньше, чем Викторию Бекхэм на недавно прошедшей королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Белый наряд – только для невесты

Даже если ваш любимый цвет – белый, не стоит выбирать его в качестве основного для образа. Ведь чистоту и невинность должна воплощать в этот день сама невеста. Лучше сделайте выбор в пользу элегантных пастельных оттенков: сиреневого, розового бежевого или нежного голубого. Ну а если вы любите насыщенные глубокие цвета (и если вы не совсем юная нимфа), то глубину внешности можно подчеркнуть фисташковым или медовым оттенками. Также отлично подойдут терракотовый цвет, марсала или бургунди.

Публикация от mariiboucher (@mariiboucher) 13 Окт 2017 в 5:36 PDT

Чувство меры – суть элегантности

Даже если для вас это событие - единственный выход свет, а подготовку к нему вы начали еще раньше, чем получили приглашение, то не стоит переусердствовать в нарядности и яркости своего образа. Откажитесь от цветочных венков на голове, обилия кружева, воланов, страз и пайеток. Пусть в этот день будет сверкать всего одна звезда, и это будет невеста.

Подружки невесты имеют право на индивидуальность

Если вы и есть та самая виновница торжества и решили перенять европейскую традицию одинаковых нарядов подружек невесты, то не стоит ограничивать их одним единственным фасоном платья, который подойдет далеко не каждой. Также не стоит выбирать очень яркий спектральный цвет в качестве основного, за которым одна из подружек с внешностью невинного эльфа может просто потеряться. Лучше пусть это будет единая продуманная концепция, но которая подчеркнет индивидуальную красоту каждой участницы. Поверьте, подружки будут только благодарны за вашу внимательность к каждой из них.

Какой бы выбор вы ни сделали, думайте в первую очередь о своем удобстве. Платье, приобретенное на размер меньше в надежде похудеть, или обувь на высокой шпильке, красивая, но дико неудобная, обрекут вас на тоскливый и мучительный вечер. Помните: истинная леди всегда свободна, легка и естественна.