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Lifestyle

Парфюмерный этикет: как правильно "носить" ароматы

Фото: GLOBAL LOOK press
Парфюм – уникальный способ рассказать о себе без слов. Он способен мгновенно покорить или навсегда оттолкнуть человека. Те, кто умеет правильно использовать ароматы, всегда выходят победителями из любых жизненных ситуаций.
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Парфюмерный этикет предполагает довольно строгие правила выбора и нанесения духов. И первое из них – это принцип "вытянутой руки": аромат должен ощущаться на расстоянии не более 50 см от вас. Если шлейф можно почувствовать дальше, это значит, что вы перестарались с парфюмом.

Из этого правила нет исключений, но есть несколько уточнений. Например, одно и то же количество духов зимой и летом имеет разный "радиус действия". В холодное время года интенсивность запахов меньше, поэтому допустимо наносить чуть больше парфюма или обновлять его чаще. А вот в жару даже одна лишняя капля духов превратит элегантный шлейф в удушливую ауру, которая доставит дискомфорт и вам, и окружающим.

О парфюмерном этикете Dni.Ru поговорили с актером, парфюмером, основателем собственного парфюмерного бренда EAU4U Сергеем Губановым.

Как выбирать духи в зависимости от времени суток и погоды

Обычно светлое время суток мы посвящаем работе, а вечер – отдыху и развлечениям. И очень важно, чтобы парфюм соответствовал этому. Утром и днем он должен не отвлекать на себя внимание, а помогать сосредоточиться и придавать бодрости. Для этого подойдут спокойные ненавязчивые композиции с нотами вербены, лаванды, цитрусов или зелени. А вот вечером можно позволить себе более дерзкие духи. Яркие, соблазнительные и даже провокационные парфюмы прекрасно сочетаются и с изысканным вечерним платьем, и со смелым нарядом для ночного клуба.

Чем выше температура воздуха, тем меньше должно быть в аромате пряных и сладких нот. Они имеют ярко выраженный согревающий эффект, поэтому приберегите их для прохладных дней. Летом лучше всего звучат свежие цитрусовые, зеленые и акватические композиции, а тяжелые восточные ароматы и их разновидности прекрасно подойдут для холодного времени года.

Фото: GLOBAL LOOK press

Одних духов на все случаи жизни не существует. Какими бы универсальными ни казался ваш любимый аромат, он не сможет одинаково органично сочетаться и с повседневным, и с праздничным стилем одежды. И это замечательно: чем разнообразнее ваша коллекция парфюмов, тем ярче вы сможете подчеркнуть свою индивидуальность.

Что выбрать для работы

Духи для работы должны быть достаточно строгими и легкими, чтобы не перегружать ни вас, ни окружающих. Это особенно актуально для тех, кто работает в офисе. В закрытом помещении несколько ярких ароматов могут создать настоящую гремучую смесь, которая вызовет утомление и раздражение и у вас, и у коллег. Табу для офиса – это сладкие, цветочные и пряные композиции. Зато уместны ноты фруктов и специй, особенно в сочетании с древесными.

Если работа допускает свободный стиль одежды, требования к выбору духов будут немного мягче. Тяжелые композиции по-прежнему под запретом, однако, вы можете позволить себе и динамичные урбанистические ароматы с нотами кожи, металла или озона, и элементы романтики, например, жасмин, лилия или сирень.

Парфюм для первого свидания

Первая встреча наедине – не лучшее время, чтобы ошеломить партнера необычным ароматом. Вы пока не знаете его вкусы настолько хорошо, чтобы точно угадать, понравится ли ему ваш парфюм. Поэтому проявите сдержанность – едва уловимый шлейф расскажет о вас больше, чем яростная атака яркого и дерзкого парфюма. Если же вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность, нанесите вдвое меньше духов, чем планировали – это сделает аромат легче и мягче.

Какие ароматы подходят для учебы

Студенческая пора – самое благоприятное время для смелых экспериментов, в том числе и с парфюмами. Вы можете позволить себе любую вольность, ведь безрассудной молодости прощается все. Но насколько комфортным будет ваше пребывание в аудитории, где каждый человек несет мощный заряд разнообразных ароматов? Выбирайте "золотую середину" – используйте парфюмированную воду вместо духов, если любите экспрессивные композиции, а наиболее провокационные варианты "тестируйте" в свободное от учебы время.

Фото: GLOBAL LOOK press

Выставки, театры и музеи

Мир искусства допускает определенные вольности в обращении с ароматами. Но всегда нужно стремиться к равновесию между желанием подчеркнуть индивидуальность и эффектом, который оно оказывает на окружающих. В отношении духов существует важный принцип – чем более официальным будет ваш выход в свет, тем строже должен быть аромат.

Рестораны, официальные ужины и дегустации

Сильный аромат духов может помешать насладиться изысканным ароматом блюд, поэтому либо выбирайте нейтральные парфюмы, либо отдайте предпочтение зеленым и акватическим духам. Свежие композиции с естественным природным запахом – лучшее сопровождение для вечера, посвященного кулинарным удовольствиям. Однако если вы собираетесь отведать восточной кухни, терпкие пряные духи не только не помешают насладиться ею, но и придадут дополнительный колорит.

Вечеринки и праздники

Здесь все зависит от характера мероприятия. Ароматы для детского утренника, рок-концерта и ночного клуба будут (и должны) отличаться. На семейных и детских праздниках уместны теплые шлейфовые парфюмы, которые создадут ауру нежности и уюта. А в ночном клубе хорошо проявят себя эксцентричные и провокационные духи с сочным и сильным звучанием. 

23 августа 2018, 15:16

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