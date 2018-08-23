Парфюмерный этикет: как правильно "носить" ароматы

Парфюм – уникальный способ рассказать о себе без слов. Он способен мгновенно покорить или навсегда оттолкнуть человека. Те, кто умеет правильно использовать ароматы, всегда выходят победителями из любых жизненных ситуаций.

Парфюмерный этикет предполагает довольно строгие правила выбора и нанесения духов. И первое из них – это принцип "вытянутой руки": аромат должен ощущаться на расстоянии не более 50 см от вас. Если шлейф можно почувствовать дальше, это значит, что вы перестарались с парфюмом.

Из этого правила нет исключений, но есть несколько уточнений. Например, одно и то же количество духов зимой и летом имеет разный "радиус действия". В холодное время года интенсивность запахов меньше, поэтому допустимо наносить чуть больше парфюма или обновлять его чаще. А вот в жару даже одна лишняя капля духов превратит элегантный шлейф в удушливую ауру, которая доставит дискомфорт и вам, и окружающим.

О парфюмерном этикете Dni.Ru поговорили с актером, парфюмером, основателем собственного парфюмерного бренда EAU4U Сергеем Губановым.

Как выбирать духи в зависимости от времени суток и погоды

Обычно светлое время суток мы посвящаем работе, а вечер – отдыху и развлечениям. И очень важно, чтобы парфюм соответствовал этому. Утром и днем он должен не отвлекать на себя внимание, а помогать сосредоточиться и придавать бодрости. Для этого подойдут спокойные ненавязчивые композиции с нотами вербены, лаванды, цитрусов или зелени. А вот вечером можно позволить себе более дерзкие духи. Яркие, соблазнительные и даже провокационные парфюмы прекрасно сочетаются и с изысканным вечерним платьем, и со смелым нарядом для ночного клуба.

Чем выше температура воздуха, тем меньше должно быть в аромате пряных и сладких нот. Они имеют ярко выраженный согревающий эффект, поэтому приберегите их для прохладных дней. Летом лучше всего звучат свежие цитрусовые, зеленые и акватические композиции, а тяжелые восточные ароматы и их разновидности прекрасно подойдут для холодного времени года.

Одних духов на все случаи жизни не существует. Какими бы универсальными ни казался ваш любимый аромат, он не сможет одинаково органично сочетаться и с повседневным, и с праздничным стилем одежды. И это замечательно: чем разнообразнее ваша коллекция парфюмов, тем ярче вы сможете подчеркнуть свою индивидуальность.

Что выбрать для работы

Духи для работы должны быть достаточно строгими и легкими, чтобы не перегружать ни вас, ни окружающих. Это особенно актуально для тех, кто работает в офисе. В закрытом помещении несколько ярких ароматов могут создать настоящую гремучую смесь, которая вызовет утомление и раздражение и у вас, и у коллег. Табу для офиса – это сладкие, цветочные и пряные композиции. Зато уместны ноты фруктов и специй, особенно в сочетании с древесными.

Если работа допускает свободный стиль одежды, требования к выбору духов будут немного мягче. Тяжелые композиции по-прежнему под запретом, однако, вы можете позволить себе и динамичные урбанистические ароматы с нотами кожи, металла или озона, и элементы романтики, например, жасмин, лилия или сирень.

Парфюм для первого свидания

Первая встреча наедине – не лучшее время, чтобы ошеломить партнера необычным ароматом. Вы пока не знаете его вкусы настолько хорошо, чтобы точно угадать, понравится ли ему ваш парфюм. Поэтому проявите сдержанность – едва уловимый шлейф расскажет о вас больше, чем яростная атака яркого и дерзкого парфюма. Если же вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность, нанесите вдвое меньше духов, чем планировали – это сделает аромат легче и мягче.

Какие ароматы подходят для учебы

Студенческая пора – самое благоприятное время для смелых экспериментов, в том числе и с парфюмами. Вы можете позволить себе любую вольность, ведь безрассудной молодости прощается все. Но насколько комфортным будет ваше пребывание в аудитории, где каждый человек несет мощный заряд разнообразных ароматов? Выбирайте "золотую середину" – используйте парфюмированную воду вместо духов, если любите экспрессивные композиции, а наиболее провокационные варианты "тестируйте" в свободное от учебы время.

Выставки, театры и музеи

Мир искусства допускает определенные вольности в обращении с ароматами. Но всегда нужно стремиться к равновесию между желанием подчеркнуть индивидуальность и эффектом, который оно оказывает на окружающих. В отношении духов существует важный принцип – чем более официальным будет ваш выход в свет, тем строже должен быть аромат.

Рестораны, официальные ужины и дегустации

Сильный аромат духов может помешать насладиться изысканным ароматом блюд, поэтому либо выбирайте нейтральные парфюмы, либо отдайте предпочтение зеленым и акватическим духам. Свежие композиции с естественным природным запахом – лучшее сопровождение для вечера, посвященного кулинарным удовольствиям. Однако если вы собираетесь отведать восточной кухни, терпкие пряные духи не только не помешают насладиться ею, но и придадут дополнительный колорит.

Вечеринки и праздники

Здесь все зависит от характера мероприятия. Ароматы для детского утренника, рок-концерта и ночного клуба будут (и должны) отличаться. На семейных и детских праздниках уместны теплые шлейфовые парфюмы, которые создадут ауру нежности и уюта. А в ночном клубе хорошо проявят себя эксцентричные и провокационные духи с сочным и сильным звучанием.