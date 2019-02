Напрашивающаяся на комплименты худая модель взбесила женщин

Снимки 26-летней модели в боди разных цветов появились на сайте интернет-магазина. В описании к товарам было указано, что девушка представляет нижнее белье 16-го размера (XL). Однако в реальной жизни она носит 12-й (L), сообщает Daily Mail.

У полных женщин такая реклама вызвала только негатив. "Если она plus-size, то у меня что – патологическое ожирение? Boohoo, разберись с этим", "Вам нужно приглашать реальных plus-size моделей… У большинства из нас нет таких подтянутых бедер и плоского живота", — написали пользовательницы Twitter.

Некоторым показалось, что Анна Фитцдорф нарочно называет себя полной, чтобы ее начали в этом разубеждать и говорить комплименты. "Вы вообще видели plus-size моделей Boohoo? Это точно какая-то шутка", — высказали свое недовольство женщины.

@boohoo You need to get some actual plus size models. I’m talking size 16+ so us bigger girls can actually be represented and we can actually have some what of an idea of what these will look on me. Because most of us don’t have toned thighs and a flat stomach. https://t.co/Vdtk9CimZC