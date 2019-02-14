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Lifestyle

Напрашивающаяся на комплименты худая модель взбесила женщин

Анна Фитцдорф. Фото: instagram.com/annafritzdorf
Британский онлайн-ретейлер Boohoo нанял стройную модель Анну Фитцдорф, чтобы рекламировать белье для полных. Такая подмена привела разгневала покупательниц. 
прочитано 512 раз

Снимки 26-летней модели в боди разных цветов появились на сайте интернет-магазина. В описании к товарам было указано, что девушка представляет нижнее белье 16-го размера (XL). Однако в реальной жизни она носит 12-й (L), сообщает Daily Mail.

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У полных женщин такая реклама вызвала только негатив. "Если она plus-size, то у меня что – патологическое ожирение? Boohoo, разберись с этим", "Вам нужно приглашать реальных plus-size моделей… У большинства из нас нет таких подтянутых бедер и плоского живота", — написали пользовательницы Twitter.

Некоторым показалось, что Анна Фитцдорф нарочно называет себя полной, чтобы ее начали в этом разубеждать и говорить комплименты. "Вы вообще видели plus-size моделей Boohoo? Это точно какая-то шутка", — высказали свое недовольство женщины.

Ранее представительницы прекрасного пола ополчились на онлайн-магазин In The Style за якобы бодипозитивную рекламную кампанию. На сайте ко Дню всех Влюбленных появились фотографии моделей в кружевном белье с "недостатками" фигуры. Но дамы в телах девушек изъянов не нашли.

Автор: Валерия Нарская14 февраля 2019, 21:53
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