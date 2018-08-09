Меланья Трамп явилась на прием в поношенном платье
Возмущению наблюдателей нет предела. Коктейльное платье без рукавов от Monique Lhuillier с цветочным принтом они уже видели. В нем Меланья появилась на публике во время президентского митинга в городе Янгстаун, штат Огайо, в прошлом году. Да и стоит такой наряд всего 539 долларов.
Контраст Меланье составила дочь Дональда Трампа от первого брака Иванка. На ней было персиковое платье с открытыми плечами и цветочным декором, порадовавшее взгляды искушенных критиков.
Меланью не впервые критикуют за наряды. В последний раз она удостоилась насмешек во время июльского визита в Хельсинки: первая леди прибыла в столицу Финляндии вместе с супругом на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
В 27-градусную жару она надела теплое пальто бледно-желтого цвета от итальянского модного дома Gucci. Хоть и стоит такой предмет туалета изрядно – около четырех тысяч долларов, недоброжелатели нашли повод для нелестных высказываний, напоминает Daily Mail.
А на днях фотография Меланьи, работающей в Kitchen Garden у Белого дома, стала интернет-мемом. Американцы высмеяли супругу главы государства, посоревновавшись в остроумии и сделав массу фотожаб.
Who's Bad (At Gardening)?#MichaelJackson #MelaniaTrump #Melania #Trump pic.twitter.com/0j2uY6Lnxz— Raul Carvajal (@NycAnarchy) 31 июля 2018 г.
Пользователи Twitter заметили, что на Меланье дорогая рубашка и кеды Converse. По мнению комментаторов, такой образ подчеркнул дистанцию между ней и работой в огороде.
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