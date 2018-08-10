Известную актрису затравили за фото в бикини

Фотографии с отдыха стали поводом для настоящей травли индийской актрисы Сары Кхан в Сети. Пользователи-мусульмане потребовали, чтобы артистка сменила религию.

Сара Кхан – мусульманка. И пользователи сочли, что приверженке ислама не подобает выкладывать на всеобщее обозрение фотографии в бикини.

"Думаю, ты забыла, что являешься мусульманкой. Меняй религию, потому что в исламе такие одежды не разрешены", – написал один комментатор. "Меняй религию и делай что хочешь. Позор тебе, Сара. Ты была моим вдохновением, но теперь я ненавижу тебя", – вторит другой.

Публикация от sara khan (@ssarakhan) 8 Авг 2018 в 9:21 PDT

Актриса обычно на критику отвечала скромно – просто напоминала, что надо уважать других людей, пишет Daily Mail. "Мы уважаем вас, ребята, за ваше мнение и то, что вы чувствуете, но и вы должны уважать нас", – как-то заявила актриса от лица коллег по цеху. На сей раз Сара предпочла отмолчаться. Тем более что восторженных комментариев поклонников тоже было немало.

Публикация от sara khan (@ssarakhan) 29 Июн 2018 в 9:20 PDT

Британское издание напоминает, что Сара Кхан не первый раз подвергается нападкам со стороны интернет-троллей. Им не нравится ее чересчур свободный для ислама образ жизни.