Названа неожиданная причина блокировки Telegram
Аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что недавние перебои в работе крупных сервисов не были напрямую связаны с блокировкой Telegram. Он убежден: никакого запрета мессенджера на самом деле нет.
Муртазин считает, что инициаторы шумихи смотрят, насколько быстро крупные компании реагируют на блокировку их ключевых элементов, передает НСН. "Заблокировать Telegram можно достаточно легко. Просто под этой дымовой завесой в виде борьбы с мессенджером выключают крупные компании - Google, Microsoft, проверяют скорость реакции и прочие вещи", – отметил аналитик.
Эксперт объяснил, что такие знания необходимы на случай войны, особенно когда есть возможность нанесения ущерба с территории третьей страны. "Известные "русские хакеры" могут поломать все, что угодно, как вы понимаете", – добавил он.
Кроме того, специалист порадовал хорошей новостью. По его информации, в ближайшее время Telegram снова будет доступен. "Учения уже заканчиваются, завтра-послезавтра вы увидите возобновление работоспособности сервисов, их возвращение в нормальное русло", – уверяет Муртазин.
В свою очередь Роскомнадзор сообщил, что перестанет блокировать подсети IP-адресов в борьбе с мессенджером. По мнению представителей ведомства, это может приводить к сбоям в работе многих сервисов на территории России.
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