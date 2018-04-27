В России заблокировали "Яндекс" и "ВКонтакте"

Роскомнадзор внес в список запрещенных страниц IP-адреса "Яндекса", "ВКонтакте", Twitter, Facebook и "Одноклассников". В целом блокировке подверглись около 100 адресов. Эксперты предположили, что речь идет о взломе надзорного ведомства.

Помимо популярных в России сайтов, под ограничения попали служебные сервисы. Например, так называемый сервер времени крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX. Он предназначен для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования.

"Если это умысел, то будет второй удар – уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS", – цитирует "Коммерсантъ" генерального директора хостинг-провайдера "Дремучий лес" Филиппа Кулина. Он предположил, что сотрудники надзорного ведомства на такой шаг пойти не могли. "Думаю, это не они. Скорее всего, это взлом Роскомнадзора", – подчеркнул эксперт.

Службы попали под блокировку не полностью – доступ пользователей к социальным сетям и другим сайтам сохраняется. В пресс-службе "ВКонтакте" подтвердили, что постоянно следят за работоспособностью своих ресурсов и принимают необходимые меры для обеспечения бесперебойного доступа к ним.

Ранее аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин озвучил неожиданную причину попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram на территории России. По его мнению, идет отработка экстренных действий на случай войны.

"Заблокировать Telegram можно достаточно легко. Просто под этой дымовой завесой в виде борьбы с мессенджером выключают крупные компании - Google, Microsoft. Проверяют скорость реакции и прочие вещи", – отметил эксперт. Также сообщается, что Роскомнадзор пообещал перестать блокировать подсети IP-адресов в борьбе с мессенджером.