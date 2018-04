Главные события Москвы с 13 по 19 апреля 2018 года

Театр, танцы, выступления музыкантов, кино и многое другое. Как провести весело и интересно ближайшие семь дней – выбор за вами. А Dni.Ru по доброй традиции расскажут о самых интересных событиях и помогут сориентироваться.

13 апреля, пятница

На сцене "Театра Луны" состоится премьера городского мюзикла "Маяковский", в основу которого легли стихотворения великого поэта. Роль его возлюбленной Лили Брик исполнит звезда экрана и сцены – Ирина Медведева. "Многие актрисы мечтают хоть раз сыграть кого-то из исторических личностей, а мне в этом плане повезло, – рассказывает Ирина Медведева. - Спасибо небесам, посылают мне сыграть и Полу Негри, и Мэрилин Монро, и Эдит Пиаф… Лиля Брик – это первый русский исторический персонаж в моей театральной судьбе, поэтому мне очень интересно изучить ее досконально. Я к ней "притрагиваюсь", не могу ее брать "нахрапом", как брала характерные роли, я к ней присматриваюсь, выбираю краски, разбираю, ищу…".

13 апреля в России отмечается День мецената и благотворителя. Поэтому в ближайшие дни в столице пройдет несколько мероприятий, связанных с этой темой. 19 апреля в старинном особняке А.К. Поливанова пройдет благотворительный показ спектакля "Дом 19|07". Все средства от продажи билетов в этот день будут направлены в Фонд борьбы с лейкемией. Фонд "Второе дыхание" (благотворительная организация, учрежденная "Чарити Шоп") совместно с сетью семейных кафе "АндерСон" проведет акцию по сбору детских вещей. Собираясь на семейный воскресный завтрак, можно прихватить с собой вещи, из которых ваши дети уже выросли, и просто положить их в контейнер. Сотрудники фонда регулярно совершают поездки в отдаленные города страны, где эти вещи очень пригождаются многодетным семьям. Взрослые вещи, конечно, тоже можно приносить.

В издательстве "Эксмо" выходит антология стихотворений проекта "Живые поэты". Книга включает в себя творения известных музыкантов, модных литераторов, молодых перспективных авторов и героев андеграунда. Часть прибыли серии будет пожертвовано в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". 15 апреля в центре "Благосфера" пройдет традиционный кулинарный праздник фонда "Созидание", где детей будут ждать разнообразные мастер-классы и всевозможная домашняя выпечка. Билет на мероприятие стоит 500 рублей, собранные средства пойдут на медицинскую помощь детям.

В Московском Доме Музыки состоится творческий вечер Андрея Сергеевича Кончаловского, режиссера театра и кино, сценариста, продюсера, Народного артиста России под названием Чехов в моей жизни". Для него это неисчерпаемая тема, ведь в творческой биографии известного деятеля культуры несколько спектаклей и художественных фильмов по пьесам Антона Павловича. Гостей будут ждать фрагменты из фильмов и спектаклей "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад", документальные съемки и архивные фото. В течение творческого вечера Андрей Кончаловский также расскажет о секретах своей профессии и ответит на вопросы зрителей.



С 13 по 15 апреля в культурном центре "Салют" будут показывать нашумевший цирковой мюзикл "Алиса" по знаменитому произведению Льюиса Кэрролла о маленькой девочке, случайно провалившейся в кроличью нору и оказавшейся в Стране Чудес. В зрелищном представлении для всей семьи сливаются сразу несколько жанров: музыкальный театр, современный балет, цирковое и акробатическое искусство. В постановке задействованы артисты и гимнасты с опытом работы на известнейших площадках мира – от главных московских театров до Cirque De Soleil, призеры профессиональных фестивалей циркового искусства. Зрители встретят на сцене любимых персонажей – Алису и Белого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, Королеву и любимого всеми Чеширского кота.

14 апреля, суббота

В ГлавClub Green Concert выступит группа Mgzavrebi, которая презентует сборник лучших песен "Krebuli". Группа Mgzavrebi – что в переводе с грузинского означает "пассажиры", "странники" - была основана в Тбилиси в 2006 году в качестве трио. Сегодня же количество музыкантов может достигать и двадцати. Можно сказать, что это осовремененный грузинский фолк, который приходится по душе самой широкой аудитории. Коллектив попробовал себя в кино, поучаствовал в рок-фестивалях масштаба "Нашествия" и "Дикой мяты", посотрудничали с такими артистами, как Пласидо Доминго и Нино Катамадзе.



В "Крокус Сити Холле" свое 25-летие бурно отметит "Авторадио". Гостей будут ждать акции, призы и, конечно же, много часов музыки. На сцену выйдут: "Чайф", Юрий Антонов, Лев Лещенко, "Машина Времени", "Любэ", Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Валерий Меладзе, Лариса Долина, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, Игорь Николаев, Алсу, Дима Билан, Вера Брежнева, EMIN, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Олег Митяев, Александр Буйнов и другие. В зрительном зале можно будет увидеть немало знаменитостей ― известных актеров, телеведущих, политиков и спортсменов.

В театре "Школа современной пьесы" стартует фестиваль детских музыкальных спектаклей "Уроки литературы". В программе – лучшие детские спектакли по произведениям русской классической и современной литературы. Первым показом станет одна из послдних премьер театра – спектакль "Мышонок-суперсыщик". Это детективная история про мышонка Шустрика, отправляющегося на поиски своих исчезнувших родителей и по пути спасающего все королевство "Мышляндия" от злого правителя и вездесущих вражеских котов. Узнать подробную информацию о фестивале с расписанием других спектаклей можно здесь: http://neglinka29.ru/news/uroki-literatury/

В КЦ им.Астахова покажут мюзикл "Молодильные яблоки? Да ладно!". По сюжету в Tридевятом Царстве, Тридесятом Государстве жил крепкий и сильный царевич Евсей. Его Дед – царь, отец – царь, а он сам все никак не соберется на подвиг, чтобы заслужить себе доброе доблестное имя. И вот решился Евсей имя свое отыскать и заодно порученье от деда выполнить – отыскать молодильные яблоки. Зрителям предстоит отправиться вместе с богатырем в дальнюю дорогу и постичь секрет молодости. И все это под веселую музыку Дениса Копытова.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу "Любовь к трем апельсинам". Это спектакль о расставании с детством и встрече со взрослым миром, который будет интересен и детям, и их родителям. В нем есть наивное восхищение чудесами и взрослая ностальгия по утраченной вере в чудо. В этой постановке вся машинерия включается в игру, придворные становятся монтировщиками, королевская мантия – занавесом, а оркестр то всплывает из ямы на сцену, то погружается обратно, напоминая наивные театральные чудеса времен Гоцци. Здесь действие разворачивается на трех сценах, артисты выходят в зрительный зал, волшебные силы сражаются на громадной высоте, а главный герой под воздействием чар идёт по потолку вверх ногами.

В "Adrenaline Stadium" отметит 20-летие и одновременно попрощается с поклонниками группа "Кукрыниксы". Это будет последнее выступление коллектива. Фронтмен группы Алексей Горшенев рассказывает: "В программу юбилейный концертов вошли все хиты, а также знаковые для музыкантов и поклонников песни, на которых строилась наша музыка и наша жизнь. Ваши поддержка и любовь велики и бесценны! За все эти годы именно вы дали возможность не сомневаться в наших делах и планах! Много интересных, ярких, важных людей, музыкантов, технического и административного персонала, фан-клубов, единомышленников коснулось нашего творчества. Все они, безусловно, останутся в нашей с вами истории! Истории под названием "Кукрыниксы", которая подошла к своему концу".

В Кремлевском дворце пройдет День латиноамериканских танцев. Состоится Кубок мира, традиционный турнир Станислава Попова, который подарит любителям танца два полноценных турнира в этом виде программы. Свое мастерство покажут сильнейшие пары мира среди профессионалов, а также взрослые любительские дуэты высочайшего уровня. Российские танцоры будут представлены выдающимися профессионалами, финалистами всех основных турниров WDC, чемпионатов Европы и мира Кириллом Белоруковым и Полиной Телешовой, Никитой Бровко и Ольгой Урумовой. Ожидаются опытные пары мира из Италии, Германии, США, Китая, Украины.

15 апреля, воскресенье

В "Крокус Сити Холле" свое 70-летие отметит Михаил Шуфутинский. Поклонникам будет представлена новая большая концертная программа, в которой запланировано несколько ярких премьер. В этот вечер прозвучат самые известные хиты, от "Третьего сентября" до "Еврейского портного", от "Наколочки" до "Марджанджи", от "Соло" до "Сгорая плачут свечи" и многие другие. Разумеется, поздравить юбиляра придут и гости: Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Елена Воробей, Денис Клявер, Анастасия Спиридонова, Валерий Курас, Анастасия Макеева и Хор Турецкого.

В "Adrenaline Stadium" выступит группа "Guano Apes". Знаменитые немецкие альтернативщики отпразднуют 20-летие своего дебютного альбома "Proud Like A God", который даровал им мировую известность, благодаря таким хитам, как "Lords of the Boards", "Open Your Eyes" и другим очень мощным и запоминающимся песням. Можно ожидать исполнение старых треков, которые стали символами пика популярности коллектива.



16 апреля, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут комедию "Ревизор" по знаменитому произведению Николая Гоголя. В маленьком городке ждут визита ревизора, но "особым положением" в итоге пользуется самозванец. Постановка не имеет декораций, уповая на зрительскую фантазию, которая дорисует и забор, и номер в гостинице, и комнаты городничего. А если не получится, на помощь придет самый смешной духовой оркестр, уморительные чиновники, пугающиеся собственной тени, и сам "ревизор", задорным чертенком скачущий по сцене и обводящий вокруг пальца видавших виды правителей городка.

17 апреля, вторник

В клубе "Китайский летчик Джао Да" российско-американская группа "Privet Earth!" презентует свой новый мини-альбом "Любовь меняет названье". Это первая полностью русскоязычная пластинка в дискографии проекта, состоящая из пяти песен: "Весна января", "Музыка", "Бег по спирали", "Ночные певцы" и заглавная "Любовь меняет названье". "Privet Earth!" – проект гитариста, клавишника, исполнителя и автора песен Ивана Несмирного, созданный в 2007 году. Фронтмен определяет жанр своего коллектива как "блиц-рок" – это яркая смесь из панк-рока, классической музыки и электроники.

18 апреля, среда

В ГлавClub Green Concert Елена Темникова презентует свой новый альбом "Temnikova 3: Не модные". Преданные поклонники смогут услышать свежую пластинку за неделю до ее официального выхода. Ожидается новое звучание, новое шоу, и вообще выход на новый уровень. Гостей ждет свежая визуально-световая концепция программы тура 2019-2020 года. Как сообщают создатели, большинство технологий не имеют мировых аналогов.

С 18 по 20 апреля в пансионате "Лесные дали" пройдет Фестиваль Интернет-технологий (РИФ), который будет состоять из конференции, выставки и внепрограммных активностей. На мероприятии выступят CIO "Росводоканал" Сергей Путин, эксперт myTarget Вячеслав Прохоров, заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и другие специалисты. Организаторы отмечают, что РИФ – это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли цифры, раскрываются свежие аналитические данные, даются прогнозы.

В Театре танцев Аллы Духовой TODES покажут особенную постановку о неудержимой силе любви и невероятной красоте жизни "ATTENTION". Это зрелищный танцевальный спектакль, который продемонстрирует все возможности современной хореографии. Каждый номер здесь – это отдельный мир со своей уникальной историей, без слов погружающий в глубины человеческой души. Танцуя, артисты расскажут о сложнейшем мире взаимоотношений мужчины и женщины, страсти и счастье.

В Доме актера покажут музыкально-эксцентрическую фантазию "Саундтрек", в которой будут играть на гвоздяx, ножаx и пылесосе. В наше время засилья электронной музыки сложно найти что-то настоящее. И вот в спектакле будут звучать самые обыкновенные предметы, которыми мы пользуемся каждый день, чудесным образом складываясь в любимые мелодии мировых хитов.

19 апреля, четверг

В КЦ "Москвич" даст концерт Народный артист России, член Союза писателей, лауреат премий "Овация" и Фонда русской поэзии Олег Митяев с программой "Незабываемоё". Артист исполнит новые, ранее не издаваемые песни и представит недавно вышедший альбом "Незабываемоё". Разумеется, прозвучат и старые хиты, среди них: "С добрым утром, любимая", "Крепитесь, люди, скоро лето", "Соседка", "Небесный калькулятор" и многие другие. Также артист представит свои новые книги. Аккомпанировать Олегу Митяеву на этом концерте будут талантливые музыканты: Леонид Марголин и Родион Марченко.

В СК "Олимпийский" представит новое головокружительное шоу в рамках "N-тура" известный поп-певец Сергей Лазарев. Организаторы заверяют, что артист вновь порадует и удивит публику незабываемой постановкой и новыми песнями. Также ожидается присутствие специальных гостей. Зрителей ждет качественная поп-музыка, живой звук, грандиозное шоу и невероятная энергетика.

В кино выходит фильм "Титан". По сюжету американский военнослужащий Рик участвует в программе по созданию сверхлюдей, которые бы смогли после гибели Земли продолжить жизнь человечества на планете Титан. Для этого ученые скрещивают гены Homo sapiens с материалом инопланетного существа, что приводит неожиданным результатам.