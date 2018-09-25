Лишенная титула "мисс Украина" бежит из страны после унижения
Киевлянка оскорблена лишением титула из-за того, что состояла в браке и имеет ребенка. К слову, эту информацию Дидусенко скрыла от организаторов.
Девушка обвинила организаторов в дискриминации ее прав. Теперь она собирается побороться за звание королевы красоты в Китае, сообщает телеканал ТСН.
Добровольно отказываться от титула "мисс Украина – 2018" Вероника не собирается. В ее планах – поехать на конкурс "Мисс мира" в Поднебесную, который состоится 8 декабря этого года.
В свою очередь юристы национального конкурса отметили, что участие Дидусенко может грозить Украине дисквалификацией. Публично комментировать скандальную ситуацию Вероника отказалась.
За киевлянку вступился на своей странице в Facebook ее бойфренд Геннадий Курочка. Мужчина является советником главы администрации украинского президента Петра Порошенко.
Он заявил, что ребенок не должен мешать красавицам получать заветные короны. При этом, согласно правилам украинского конкурса, участвовать в нем могут только девушки, не состоявшие в браке и не имеющие детей.
Артистка призналась в нежных чувствах
Из-за тяжелого недуга женщине пришлось уехать в Израиль
Телеведущая сделала заявление на Первом канале
Дочь легендарного актера отозвала иск к предполагаемому брату