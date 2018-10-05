Меланья Трамп нелепо копирует Кейт Миддлтон
Можно предположить, что Меланья Трамп вдохновилась образами герцогини Кембриджской. Всем известно, что Кейт Миддлтон любит одеваться просто, но со вкусом, не гнушаясь масс-маркетом.
Трамп посетила замок Кейп-Кост в Гане, в котором жили рабы перед отправкой в Америку. Там первая леди Соединенных Штатов пообщалась с вождем народа Фанти.
Для визита Меланья отказалась от любимых лодочек в пользу лоферов из Zara со змеиным принтом. А подчеркивающим фигуру платьям предпочла укороченные бежевые брюки и жакет в стиле милитари от Veronica Beard.
После экскурсии Меланья полетела в следующую страну на Африканском континенте – Малави. Туда первая леди США отправилась в голубой хлопковой рубашке, узких темно-зеленых джинсах и серых кедах. Стоит отметить, что в молодежной обуви 48-летняя Трамп выглядит по меньшей мере нелепо.
Супруга американского президента заслуженно признана иконой стиля. Вкусу экс-модели и ее умению себя держать можно только позавидовать.
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