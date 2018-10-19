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Lifestyle

Главные события Москвы с 19 по 25 октября 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshki
Dni.Ru публикуют традиционную подборку грядущих культурных событиях Москвы. Не пропустите самое интересное!  
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19 октября, пятница

В Центре фотографии им. братьев Люмьер начнет свою работу выставка "Неестественный отбор" Тима Флэка, британского фотографа-анималиста, который прославился на весь мир своими снимками диких и домашних животных. В своем творчестве автор исследует взаимосвязь человека и природы, в кадре – редкие и исчезающие виды животных, приспосабливание естественной окружающей среды под нужды человека. Флэк призывает людей задуматься о хрупкости природы и необходимости бережного к ней отношения. Выставка продлится до 6 января.

В "Театре Луны" покажут музыкальный спектакль "Городской мюзикл "Маяковский", приуроченный к 125-летию великого поэта. В основу постановки легли стихотворения Владимира Маяковского. Это история о творце, который не принимал все устоявшееся, признанное, но в итоге стал классиком. Это повесть о человеке, который создавал новый мир, но не нашел в нем места для себя. Большая любовь, дружба и предательство, разочарования и мечты – все это было в жизни выдающегося человека.

Фото: unatheatre.ru/shows

20 октября, суббота

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT отметит свое 20-летие уже успевшая стать легендарной отечественная панк-группа F.P.G. Музыканты проделали путь от известности в узком кругу любителей жанра в конце 1990-х до выступлений на ведущих фестивалях страны в наши дни. Поклонников ждут главные хиты за все время существования группы, специальные гости и сюрпризы.

В концертном зале "Москвич" иеромонах Фотий, получивший известность благодаря проекту "Голос", представит новую концертную программу "Иеромонолог". Фотий обладает глубоким голосом, уникальным репертуаром, в котором русские романсы и оперные арии соседствуют с хитами отечественной и зарубежной эстрады и классикой рока.

Фото: vk.com/fotij

В Крокус Сити Холле пройдет Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. Гости смогут погрузиться в мир нестареющей классической музыки и популярных песен, обрамленные в авторские декорации. Муслим Магомаев был самым ярким представителем своего времени, кто на эстраде исполнял произведения разных вокальных направлений – как классических, так и популярных, поэтому программа конкурса-концерта включает в себя разноплановые вокальные произведения. Десять исполнителей, прошедших отбор, поборются в финале за почетное звание лауреата конкурса.

В Центре документального кино стартует Большой фестиваль мультфильмов. В этом году главный сюжетный мотив – японский. Будут показаны две подборки японских короткометражек и два полнометражных фильма "За облаками" и "Летние войны". Другая важная тема фестиваля – документальная анимация, отмечающая в этом году 100 лет со времени создания первого анимадока, ей будут посвящены три программы – от исторической до современной. Также гости увидят и постоянные блоки программ – "Победители" и "Премьеры", в которые войдут самые интересные иностранные и российские анимационные фильмы последнего времени.

Фото: vk.com/club10950868

В Театре на Юго-Западе покажут мюзикл "В поисках сокровищ, или невероятная история одного кораблекрушения". Герои постановки мечтают о приключениях, и судьба подбрасывает им карту острова, где зарыт клад. Корабль готов к отходу, ветер раздувает паруса, и впереди ждет много открытий и опасностей. Обычные пираты здесь обаятельные и веселые, и у каждого есть мечта. Тайна сокровищ зовет, ведь нашедший их  станет по-настоящему богат. Но им предстоит узнать, что такое истинное богатство, и как обрести его.

21 октября, воскресенье

В Государственном Кремлевском Дворце отпразднует свой день рождения ведущий музыкальный телеканал страны "МУЗ-ТВ". В этом году телеканалу исполняется 22 года. В концерте участвуют: Елка, Полина Гагарина, Елена Темникова, Наргиз, Валерия, Вера Брежнева, Валерий Леонтьев, "Иванушки International", Алсу, "Дискотека Авария", Митя Фомин, "Город 312" и многие другие.

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich

В Центральном Доме Актера даст сольный концерт Ольга Арефьева. Зрителей ждут старые и новые песни, исполненные под акустическую гитару, а также общение с залом. Ольга Арефьева рассказывает: "На сцене только певица, гитара и луч света. Когда постоянно выходишь на сцену с рок-группой – все же находишься в сильной позиции, на шоу работают и общий эмоциональный подъем, и мужской драйв группы, и динамический свет. Руки свободны – можно не только петь, но и двигаться, танцевать. Это здорово, но что останется, если убрать все эти подпорки? В одиночку совсем другой спрос и другая отдача: сильнейшая концентрация, фокусировка на подробностях, смысле, на поле, которое создаешь".

22 октября, понедельник

В шоу-руме Amoralle пройдет мастер-класс Ирины Богачек "Архетип Женщины". Гости узнают, что такое "архетип", как он влияет на нашу психическую и женскую активность. В человеческой психике имеются наследуемые линии поведения, чувств и мыслей, которые работают по определенным механизмам. Узнав о них, можно будет не только определиться со стратегией своей жизни и лучше понять свое "Я".

Ирина Богачек. Фото: facebook.com/irina.bogachek.9

23 октября, вторник

В Крокус Сити Холле выступит Крис Норман (Chris Norman), оригинальный голос "Smokie", со своим коллективом. В 1977 году он выпустил в дуэте с Сюзи Куатро (Suzi Quatro) невероятно успешный сингл "Stumblin' In", который покорял хит-парады и разошелся тиражом более миллиона экземпляров. Первый же сольный хит Нормана "Midnight Lady" побил в 1986-м все предыдущие достижения. В концертную программу мирового тура "Live" войдут все лучшие и новые хиты музыканта.

В Театре Н.Сац покажут спектакль "Костюм на заказ". Юный портняжка получает заказ – к полуночи сшить пальто, его размер не имеет значения, но оно должно сидеть идеально. Ровно к полуночи портняжка закончил работу, но потом… Куда убегает швейная машинка? Почему ножницы – в юбке? И во что превратился наперсток?

Фото: vk.com/det_muz_teatr_sats

В ЦДХ состоится концерт симфонического оркестра ASSAI с программой "Волшебные миры Хаяо Миядзаки". Собственно, как и следует из названия, оркестр исполнит музыку из фильмов Хаяо Миядзаки, которого называют "японским Диснеем". В концерте прозвучит музыка из таких шедевров анимации, как "Ходячий замок", "Унесенные Призраками", "Принцесса Мононокэ", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Небесный замок Лапута", "Навсикая из Долины Ветров" и других.

24 октября, среда

В театре МДМ с 24 по 31 октября покажут 8 шоу, совместных спектаклей Славы Полунина и Гидона Кремера "Снежная Симфония". Это вариация на темы "Снежного шоу" (Snow Show), которое было создано Славой Полуниным 25 лет назад и стало известным во многих уголках планеты. Это театрализованная постановка, наполовину концерт классической музыки, где играют Бенджамина Бриттена, Карла Орфа, Альфреда Шнитке и Гию Канчели. Соединены воедино классические клоунские репризы с инструментальными пьесами. Два бессловесных искусства – музыка и клоунада – гармонично дополняют друг друга, музыкальные номера чередуются с цирковыми.

Фото: slava-polunin.com

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Дурочка и зэк". Это история девушки "не от мира сего", которая больше всего на свете хочет любить и быть любимой. Ее избранник – аферист, вор, уголовник, для которого она поначалу – не более чем легкая добыча. Но чем дольше длится их общение, тем становится понятнее: он тоже одинок, ничто человеческое ему не чуждо, а значит ему, как и всем нам, необходима жалость, ласковое слово, тепло и привязанность.

25 октября, четверг

25, 26 и 28 октября в Крокус Сити Холле покажут шоу Светланы Лободы "Super Star". Артистка находится на пике популярности. Ее альбом "H2LO" дважды получил "платиновый" статус, а видеоклипы набирают рекордное количество просмотров. И вот поклонники смогут увидеть большое двухчасовое, где найдется место и ритмичным балетным танцам, и световым эффектам, разумеется, самим хитовым песням.

Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба

В кино выходит фантастический триллер "Репродукция" с Киану Ривзом в главной роли. Потерявший в автокатастрофе семью гениальный биолог становится одержимым желанием вернуть своих близких. Поэтому он вмешивается в законы жизни и смерти, переступая порог научной этики и естественных природных процессов.

19 октября 2018, 10:47

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