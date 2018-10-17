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Lifestyle

Как эмоции уродуют лицо

Фото: GLOBAL LOOK press/Markus Lange
Злостные враги молодости – это мимические привычки. Человеку свойственно радоваться, грустить, удивляться, нервничать. От эмоций никуда не деться. Но любые переживания, рано или поздно, отражаются на внешности. 
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Часто неосознанно, из раза в раз, мы совершаем привычные действия, которые кажутся безобидными. Однако вся гамма наших разрушительных чувств и поступков, как говорится, налицо. О наиболее распространенных вредных привычках Dni.Ru поговорили с экспертом по естественному омоложению лица и тела Ольгой Малаховой.  

Сон лицом в подушку. Во сне человек проводит семь-восемь часов в сутки, то есть, существенную часть жизни. Обычно, мы не задумываемся над позами, в которых засыпаем. Многим удобно это делать, уткнувшись в подушку. Но подобное положение ухудшает кровообращение и лимфоток. Поэтому любители спать вверх тормашками изо дня в день просыпаются разбитыми, с затекшей шеей и плечами, помятым и отекшим лицом. Избавиться от этого обычая – значит обрести бодрость и хорошее самочувствие по утрам, высыпаться и беречь внешность от признаков раннего старения.

Правильное эргономическое положение тела во время сна – на спине. Нужно подобрать удобную анатомическую или ортопедическую подушку, она не должна быть слишком мягкой или слишком высокой. Но если уж очень не хочется менять эту привычку, есть выход. Для тех, кто не может спать на спине, на рынке постельных принадлежностей представлены специальные подушки с вырезом для лица, разработанные при участии косметологов и врачей-ортопедов.

Фото: GLOBAL LOOK press

Стискивание зубов. Терпение – не самое плохое качество, которым наделила природа человека, но хорошо ли оно сказывается на его внешности? Внутренние переживания до зубовного скрежета и бесконечный стресс стали постоянными спутниками большинства из нас. Испытывая досаду, раздражение, гнев, злость и тревогу мы вынуждены терпеть, сжав зубы, не давая выхода агрессии. Напряжение зубочелюстной системы, прежде всего, связанно с внутренними проблемами. Тот, кто постоянно неосознанно стискивает зубы – не умеет правильно показать окружающим, что нарушены границы его личного пространства или базовая потребность. Особенно тяжело женщинам "держать хорошее лицо", когда внутри все клокочет от обиды. Как правило, они скрывают ее под натужной улыбкой. Последствия подобной привычки печальны – кроме нарастающих апатии и депрессии, очень скоро опускаются уголки губ, образуются морщины вокруг них, появляются брыли и отталкивающая напряженная маска. Попробовать побороть такую привычку можно с помощью терапевтического письма, когда человек пишет на бумаге все, что не может высказать оппоненту в лицо, а затем разрывает или сжигает послание. Если метод оказывается бессилен, необходим визит к психологу.

Фото: pixabay.com

Недостаток жевательных движений. Наслаждение едой в течение дня, обычно, непозволительная роскошь из-за бешеного ритма жизни и стремления везде успевать. Вместо того, чтобы тщательно пережевывать пищу, мы ее наспех глотаем. По этой причине у многих стали плохо работать жевательные и щечные мышцы. В конце концов, они ослабевают, становятся вялыми и обвисают, страдает овал лица. Часто, эта проблема усугубляется отсутствием зубов. Недостающие зубы способствуют либо глотанию еды, либо жеванию одной стороной, что приводит к асимметрии лица. Как следствие, возникают носогубные складки и ранние морщины.

Справиться с этой привычкой достаточно легко, нужно всего лишь следить за работой собственной челюстно-лицевой системы во время трапезы и совершать 30 жевательных движений, чередуя стороны. Это не только позволит сохранить молодость лица, но и улучшит пищеварение, что помимо многих бонусов еще и благоприятно скажется на состоянии и цвете кожи.

Поджимать и кусать губы. Происходит это по двум основным причинам – нестабильное психоэмоциональное состояние, либо нарушение работы пищеварительного тракта. Поскольку ротовая полость – это часть ЖКТ, любые проблемы с пищеварением отражаются и на губах, поэтому нередко возникает зуд, раздражение или сухость. Испытывая дискомфорт, человек невольно будет обкусывать губы. Этот симптом говорит о том, что нужно обратиться к врачу и пройти обследование, выяснив причину. В первом случае помогают дыхательные практики. Самое простое упражнение "4-7-8" можно делать даже на работе. На четыре счета глубокий вдох, на семь – задержка дыхания, на восемь – плавный выдох. С помощью такого нехитрого метода происходит ментальное расслабление, кровь насыщается кислородом, и мгновенно улучшаются все обменные процессы.

Щуриться. "Гусиные лапки" вокруг глаз – следствие этой привычки. Как и в предыдущем случае, к ней приводят две причины – проблемы со зрением или переутомление глаз, либо слишком яркое солнце. Постоянно щурятся те, кто работает с текстом, документами, много времени проводит за компьютером или смартфоном. Для таких случаев хороша гимнастика для глаз, которая поможет не только избавиться от этой привычки, но и снимет зрительное напряжение. Нужно поднести к носу карандаш, стараясь на нем сфокусироваться, глаза скашиваются к центру лица. Затем отвести карандаш от носа на вытянутую руку, не отрывая от него взгляда. Упражнение повторить 20-30 раз, а потом как следует поморгать. Оно повышает слезоотделение, устраняет синдром сухого глаза и тонизирует глазные мышцы. Полезно выполнять процедуру каждые два часа. Если причиной постоянного прищура является снижение зрения, необходимо подбирать очки или линзы. В солнечную погоду и на отдыхе обязательно нужно носить солнцезащитные очки, они помогут предотвратить появление морщин вокруг глаз.

Хмуриться. Угрюмое настроение и нерешенные проблемы всегда проявляются в мимике. Когда человек хмурится, задействовано все мышечное полотно лица, в том числе, мышцы гордецов. Название говорит само за себя – постоянно хмурятся люди с определенным складом характера, которые вечно всем недовольны и про себя критикуют окружающих. Мало того, что груз проблем и недовольств накапливается внутри, так еще и оставляет свой отпечаток снаружи в виде глубоких морщин и неприятного выражения лица. Освободиться от этой привычки можно с помощью регулярного глубокого дыхания в течение нескольких минут, теплых ванн и полноценного отдыха. Нужно пить больше воды, она наполняет и обогащает клетки организма, тогда кожа будет упругой и гладкой. Глядя в зеркало, захочется улыбнуться – желание хмуриться уйдет. 

17 октября 2018, 12:08

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