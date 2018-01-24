Что россиянок больше всего бесит в мужчинах

Специалисты провели социальное исследование на тему того, что раздражает женщин в отношениях, и как они относятся к контролированию аккаунтов в соцсетях. Кроме того, удалось узнать, как часто представительницы прекрасного пола звонят возлюбленным.

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