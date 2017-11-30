Замужние россиянки мечтают вернуться к бывшим любовникам

Тренинг-центр "СЕКС.РФ" провел опрос и выяснил, как россиянки относятся к бывшим партнерам. Оказалось, что треть женщин надеются на восстановление отношений с экс-любовниками, даже если замужем.

Оказывается, периодически расставаться с любимым – нормальная практика. Более половины опрошенных женщин (55%) признались, что расходились с партнером несколько раз.

Так, 20% респонденток часто практикуют разрывы, а 18% пережили расставание в паре один раз. Никогда не уходили от партнера 7% женщин.

При этом инициаторами разрыва становились 43% опрошенных дам. В то время как доля расставаний по просьбе партнера составляет всего 14%. Если у женщин с небольшой сексуальной активностью (раз в месяц или реже – 28%) инициатором расставания были мужчины, то в группах с большей частотой интимной близости мужчины уходили в два раза реже. Вариант взаимного подталкивания друг друга к разрыву выбрали 27% респонденток, еще 14% ответили, что чувства просто постепенно угасли.

Между тем 39% дам не испытывают негатива к бывшим партнерам, а 21% и вовсе состоят в дружеских отношениях. Категорически против общения с бывшими и не хотят с ними разговаривать 27% респонденток.

В ходе исследования был развенчан миф о том, что девушки при расставании часто предлагают остаться друзьями. Для подавляющего большинства опрошенных разрыв не предполагает последующей дружбы: причем 47% разошлись спокойно, а у 25% отношения закончились скандалом.

Интересно, что почти треть россиянок (29%) верят, что прошлые отношения могут возобновиться. Чаще всего думают о воссоединении с бывшими женщины, состоящие в отношениях пять лет и более (34%), и дамы без отношений (36%).



Вообще не общаются со своими бывшими 23%, 18% опрошенных считают, что проблемы, из-за которых произошло расставание, никуда не денутся. Всего 2% очень хотят вернуть старые отношения.

Вопреки стереотипам, оказалось, что россиянки не сравнивают своих любовников. 53% опрошенных не видят в этом смысла, так как у каждого свои плюсы и недостатки, а 10% забыли бывшего как страшный сон.

Нынешнего партнера считают идеалом лишь 16% респонденток. При этом женщины чаще идеализируют партнера, если в отношениях с ним меньше года (25%), через год – уже немного меньше – 22%, через пять лет – 16%. 5% опрошенных признали, что бывший был лучше.