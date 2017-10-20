Россиянки назвали самые сексуальные хобби мужчин

Эксперты провели опрос среди россиянок на тему того, чем они и их партнеры увлекаются в свободное время. Кроме того, женщины перечислили, какие мужские хобби они считают самыми сексуальными.

По данным исследования, проведенного Тренинг-центром "СЕКС.РФ", спорт и спортивные игры – самое популярное увлечение россиянок (27,4%). На втором месте по распространенности стоит чтение литературы – его как хобби указали 14% опрошенных. 11,7% дам предпочитают в свободное время заниматься коллекционированием.

Интересно отметить, что среди любительниц экстремальных видов спорта больше всего сексуально-активных дам (они предаются интиму более пяти раз в неделю). Что касается мужских увлечений, то здесь также наиболее популярным оказался спорт.

Об этом заявили 32% опрошенных женщин. 9% респонденток признались, что их мужчина увлекается экстремальными видами спорта. Такое же количество дам указало, что вторая половинка коротает свободное время за просмотром сериалов. И лишь 8% россиянок указали, что их мужчина после работы читает книги.

Более половины опрошенных дам заявили, что самое сексуальное хобби сильного пола – это физическая активность. Из них 32,1% считает возбуждающим спорт и спортивные игры, 20,5% заводятся исключительно от экстремальных видов активности и только 5,1% дам будоражат элитные виды спорта.

Мужской туризм вдохновляет лишь 9,7% респонденток, танцы – 5,9%. Меньше всего тех, кого возбуждает готовящий на кухне партнер.

В рейтинге самых несексуальных мужских хобби первое место заняли компьютерные игры (23,4%). 17,2% дам указали, что их отталкивает увлечение сильного пола комиксами и косплеем. На третьем месте среди анти-лидеров оказалось блогерство (11,2%).