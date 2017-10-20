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Общество

Россиянки назвали самые сексуальные хобби мужчин

Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Khameliyanin
Эксперты провели опрос среди россиянок на тему того, чем они и их партнеры увлекаются в свободное время. Кроме того, женщины перечислили, какие мужские хобби они считают самыми сексуальными.
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По данным исследования, проведенного Тренинг-центром "СЕКС.РФ", спорт и спортивные игры – самое популярное увлечение россиянок (27,4%). На втором месте по распространенности стоит чтение литературы – его как хобби указали 14% опрошенных. 11,7% дам предпочитают в свободное время заниматься коллекционированием. 

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Интересно отметить, что среди любительниц экстремальных видов спорта больше всего сексуально-активных дам (они предаются интиму более пяти раз в неделю). Что касается мужских увлечений, то здесь также наиболее популярным оказался спорт. 

Об этом заявили 32% опрошенных женщин. 9% респонденток признались, что их мужчина увлекается экстремальными видами спорта. Такое же количество дам указало, что вторая половинка коротает свободное время за просмотром сериалов. И лишь 8% россиянок указали, что их мужчина после работы читает книги.

Более половины опрошенных дам заявили, что самое сексуальное хобби сильного пола – это физическая активность. Из них 32,1% считает возбуждающим спорт и спортивные игры, 20,5% заводятся исключительно от экстремальных видов активности и только 5,1% дам будоражат элитные виды спорта.

Мужской туризм вдохновляет лишь 9,7% респонденток, танцы – 5,9%. Меньше всего тех, кого возбуждает готовящий на кухне партнер. 

В рейтинге самых несексуальных мужских хобби первое место заняли компьютерные игры (23,4%). 17,2% дам указали, что их отталкивает увлечение сильного пола комиксами и косплеем. На третьем месте среди анти-лидеров оказалось блогерство (11,2%).

Автор: Рудольф Великолепный20 октября 2017, 12:36

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