Меланью Трамп осудили за сексуальный наряд в зоне бедствия

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли в штат Техас, где объявлена зона стихийного бедствия из-за урагана "Харви". При этом журналистов возмутил чрезмерно сексуальный наряд первой леди, который, по их мнению, неуместен в данной ситуации.

По предварительным данным, Трамп и его супруга находятся в городе Корпус-Кристи, пострадавшем из-за страшного урагана "Харви". Причем внимание представителей СМИ внешний вид президента и первой леди привлек гораздо больше, чем повод, который привел их в Техас, передает РИА ФАН.

Журналисты отметили, что для посещения зоны бедствия Меланья выбрала весьма сексуальный наряд. Она была одета в изящные укороченные черные брючки, черный же джемпер и бомбер цвета хаки. Дополняли модный лук туфли Manolo Blahnik на 12-сантиметровых шпильках.

"Меланья Трамп знает, как одеться на светское мероприятие, прием в Белом доме или на фотосессию... А на национальную катастрофу? Непохоже", – язвительно заметили журналисты из Daily Mail.

Впрочем, досталось и главе государства. Представители СМИ также посчитали, что кремовые брюки Трампа – не слишком подходящий выбор для дождливой и слякотной погоды Техаса.



Trump Arrives in Texas to Survey Hurricane Harvey Disaster https://t.co/vlW5VysffO pic.twitter.com/rtXUlisRDe — News USA (@NewsUSAofficial) 29 августа 2017 г.

Напомним, 27 августа на Техас обрушился ураган "Харви", который уже назван самым мощным в США за последние 12 лет. Точное число жертв стихии пока не установлено, но, по предварительным оценкам, погибли более десяти человек.