Любимый суп Аллы Пугачевой
Оказывается, Примадонна обожает сырный суп, пишет "Собеседник". Для того, чтобы его приготовить, необходимы: 3–4 средние картофелины, 1 средняя луковица, 1 морковь, 5–6 треугольников плавленого сыра с луком.
Картофель необходимо почистить на небольшие кусочки и закинуть в кипящую воду. Плавленный сыр натереть и добавить в кипящий бульон. Затем мелко нарезать лук, натереть на терке морковь, после чего отправить их на сковородку и обжарить. Полученную овощную массу добавить в суп и варить его еще около десяти минут.
Ранее стало известно, чем любила питаться знаменитая голливудская актриса и икона стиля Одри Хепберн. Как рассказал ее младший сын Луки Дотти, красотка никогда не мучила себя диетами. Более того, актриса просто обожала мучные продукты и сладости. Ее самой большой страстью была паста с томатным соусом.
Кроме того, Хепберн никогда не пропускала завтраки, считая их основой правильного рациона. А чтобы сохранить стройность, актриса устраивала раз в месяц день детокса. Во время разгрузки она ела лишь простой йогурт и тертое яблоко.
Луки также рассказал о том, что Одри обожала печеный картофель и копченый лосось. Кроме того, актриса была сладкоежкой и баловала себя шоколадом каждый вечер.
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