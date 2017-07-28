Раскрыты секреты торта на свадьбе внука Пугачевой
Многоярусный белоснежный торт, щедро усыпанный цветами, выглядел как настоящее произведение искусства. Глядя на снимки со свадьбы внука Аллы Пугачевой, многие пользователи Сети задавались вопросами: во сколько обошлось это потрясающее лакомство и съедобно ли оно.
Ренат Агзамов, известный по скандальному телешоу "Кондитер", раскрыл некоторые секреты своего творения. Мастер подчеркнул, что торт представлял из себя "зрелищное шоу" и был полностью съедобен.
"Цветы были выполнены из карамели, в каждом цветке была художественная подсветка. Приборы были встроены внутрь, все декорации были выполнены из сахара, подсветка менялась. Центральный цветок с большим кристаллом вращался", – цитирует РЕН ТВ автора свадебного десерта.
Однако стоимость торта Агзамов раскрывать не стал. По словам кондитера, с каждым клиентом он заключает договор, согласно которому цена его изделий не раскрывается.
Напомним, 27 июля внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился на своей возлюбленной Алене Красновой. Свадебное торжество стало главным светским событием года. Молодые пригласили около 200 гостей, среди которых были Филипп Киркоров, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, семья Юдашкиных.
Естественно, в центре внимания журналистов оказалась знаменитая бабушка жениха, 68-летняя Алла Пугачева. В роскошном белоснежном кружевном платье она практически затмила невесту.
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