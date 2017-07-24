Пять мифов об алкоголе

Алкогольные напитки – неотъемлемая часть нашей жизни, и, вероятно, поэтому они обросли таким количеством мифов. А между тем некоторые из этих заблуждений могут стать причиной серьезного вреда для здоровья человека.

Антидепрессант

В головах многих из нас прочно сидит стереотип о том, что алкоголь – лучшее средство, чтобы развеселиться или снять стресс. По мнению специалистов, первые 50 миллилитров крепкого спиртного напитка действительно могут поднять настроение. Однако если на этом вы не остановитесь, алкоголь начнет работать в обратную сторону, то есть как сильнейший депрессант. Так что после ночной пьянки восстанавливать ресурсы своего организма придется неделями.

Снотворное

Некоторые люди считают, что рюмочка коньяка на ночь – и крепкий сон обеспечен. Американцы настолько верят в этот миф, что придумали этому средству специальное название – "ночной колпак". На самом же деле, разлагаясь в организме, спирт подавляет фазу быстрого сна, мешая полноценному ночному отдыху.



Снижение артериального давления

Бытует мнение, что алкоголь расширяет сосуды, а значит способствует снижению артериального давления. Спиртные напитки действительно ослабляют тонус сосудистых стенок, но вместе с тем и усиливают сердцебиение. Именно поэтому объем крови, которую выталкивает сердце, увеличивается, и она начинает сильнее давить на сосуды, пишет ресурс Don't Panic. Таким образом, алкоголь повышает артериальное давление, что может быть весьма опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Признак крепкого здоровья

В народе считается, что если человек может выпить большое количество алкоголя, то он здоров как бык. И напротив, у "хилых" людей спиртное сразу же вызывает тошноту. Однако в действительности высокая толерантность к зеленому змию – тревожный знак, который говорит о второй стадии алкоголизма.

Резкие перемены в поведении

Также широко распространен миф о том, что выпивка способна кардинально изменить поведение человека. Так, считается, что алкоголь делает мужчин храбрее, а женщин – развратнее, веселее и так далее. На самом же деле спиртное вызывает у вас лишь прилив румянца в первые пять минут, а все, что случается потом – эффект самовнушения. Так что оправдывать свои необдуманные поступки тем, что "был пьян", нет никакого смысла.

