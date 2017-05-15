Ученые: Влияние алкоголя на поведение сильно преувеличено

Алкоголь незначительно меняет личностные характеристики и поведенческую модель подвыпившего. В Церкви считают иначе и приравнивают выпивох к одержимым бесами.

Журнал Clinical Psychological Science опубликовал результаты исследований ученых американского университета штата Миссури в Сент-Луисе, в которых эксперты говорят о незначительном вреде, который алкоголь наносит человеческой личности. Специалисты ссылаются на опыты, что были поставлены над 156 добровольцами: до исследования все они считали, что спиртное кардинально меняет поведение.

"Участники наших опытов думали, что поменялись все пять ключевых параметров их личности, но наблюдатели говорили только о том, что изменилась лишь степень их экстраверсии", – рассказывает член команды исследователей Рэйчел Виноград.

Рэйчел и ее коллеги пригласили участников эксперимента в специально оборудованную лабораторную рюмочную, где половина подопытных накачивалась дармовым алкоголем, а их трезвые товарищи должны были фиксировать происходящие с выпивохами изменения. В свою очередь и пьянеющие участники опыта фиксировали свои ощущения.

Оказалось, что пьющие ощущают понижение планки ответственности, молодецкую удаль, непримиримость в спорах и желание общаться. Трезвые участники эксперимента в свою очередь отметили лишь незначительное повышение коммуникабельности у своих выпивающих коллег.

Выходит, что ощущения пьяного человека не совпадают с действительной картиной происходящего, – делают вывод исследователи. Фактически у пьяного повышается только уровень готовности к контактам. Остальные личностные характеристики остаются неизменными.

В православной традиции пьянство считается одним из проявлений одержимости. В страсти к спиртному вполне могут быть виноваты одолевающие человека бесы.

"Грустно, когда человек не желает изгонять бесов из своей души… Это все равно, что не лечить серьезную болезнь. Она будет постепенно подчинять себе и губить человека. Кто не видел этого проявления беснования у человека, одержимого какой-нибудь страстью? Самый известный пример – алкоголизм, наркомания. Обаятельный и добрый человек, одержимый страстью к вину, если его лишить "дозы", превращается в демона, который готов растоптать самое дорогое в его жизни", – пишет священник Константин Пархоменко в "Азбуке православия".

Тем не менее Рэйчел Виноград и ее коллеги намерены повторить эксперимент, только вместо лабораторного бара теперь исследования пройдут в настоящем.

