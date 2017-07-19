Елизавета II приютила сироту

Королева Великобритании Елизавета II несколько лет назад заявила, что больше не будет заводить новых собак. Вопреки обещанию, она все-таки завела себе еще одного питомца породы корги, хозяева которого умерли.

Теперь у Елизаветы II четыре домашних питомца породы корги. Последнюю собаку по кличке Уиспер 91-летняя королева приютила после того, как та фактически осталась сиротой, сообщает The Sun.

Дело в том, что раньше пес жил в семье садовника Сандрингемскиого дворца Билла Фенвика. В январе этого года мужчина скончался, а его жена ушла из жизни два года назад. Елизавета II сжалилась над животным, за которым оказалось некому присматривать.

Теперь Уиспер переехал в Букингемский дворец, где его ждет по-настоящему королевская жизнь. У собаки будет личный дворецкий, кроме того, он будет питаться по индивидуальному меню из серебряной миски. На Рождество Уиспера, как и других питомцев Елизаветы II, будут ждать традиционные подарки.

Напомним, ранее у британской королевы были три собаки породы корги - Уиллоу, Кэнди и Вулкан. В 2013 году британская королева заявила, что больше не будет заводить новых собак, опасаясь, что за ними некому будет присматривать, если с ней что-то случится.

Отметим, что Елизавета II известна своей любовью не только к собакам, но и ко многим другим животным. В частности, она очень любит кататься на лошадях, и недавно даже оседлала пони, пренебрегая правилами безопасности.