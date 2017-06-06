Rixos Premium Belek открыл двери в мир превосходного отдыха

Элегантный отель Rixos Premium Belek, давно полюбившийся российским туристам, открывает свои двери после реновации. Гостей ждет неизменно высокий уровень сервиса, но теперь с более совершенной инфраструктурой. Обновленный отель отвечает всем требованиям самого роскошного гостиничного комплекса и создает максимально комфортные условия для нового поколения путешественников.

Реновация затронула только общественные зоны отеля. Так, на територии Rixos Premium Belek появилась еще одна уютная зона и новый открытый бассейн “Adults Only”. Пляжная зона приятно удивит даже самых искушенных туристов: береговая линия протяженностью 700 метров покрыта мягким и нежным песком. Пирс приспособлен для купания и принятия солнечных ванн: он оборудован удобными лежаками и навесами, а павильоны на пляже и около бассейна предлагают индивидуальный сервис.

За последние годы можно наблюдать повышение интереса к здоровому образу жизни – занятиям спортом, танцами, вопросам правильного питания. Rixos Premium Belek не отстает в поддержании и развитии тенденций. Новый подход к отдыху воплощается в общей концепции отеля. Rixos давно предлагает множество вариантов для активного отдыха, но с этого года список спортивных мероприятий пополнили новые направления и дисциплины, такие как антигравити-йога, пол-дэнс, кроссфит, табата, восточные единоборства и медитация.

Спортивная Академия “Rixos” – это более 20 различных спортивных направлений, профессиональный подход, позволяющий гостям обучиться азам и секретам того или иного вида спорта прямо на отдыхе. В команде Академии собраны профессиональные тренеры, имеющие успешный спортивный и педагогический опыт.

В обновленных ресторанах Rixos Premium Belek известные шеф-повара представляют новые кулинарные творения: основной ресторан отеля предлагает гостям блюда современной турецкой кухни с международным акцентом. Здесь представлены как изысканные новые творения от шеф-повара Rixos Premium Belek, так и классические блюда. Превосходными гастрономическими новинками можно насладиться в ресторанах A la carte: стейк-хаусе “Meat & Love”, рыбном ресторане “Rinna”, и ресторанах итальянской и турецкой кухни.

Кроме этого, в гостинице открыт двухэтажный СПА-центр, занимающий площадь 4500 м2, где постояльцем предлагается обширный ассортимент услуг по уходу за лицом и телом.





