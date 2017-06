Главные события Москвы с 23 по 29 июня 2017 года

Душа требует утонченности. На этой неделе звезды велят жителям и гостям столицы посетить балет в Кремле или классический концерт в усадьбе Кусково, увидеть работы Кристофера Беркетта в Галерее Классической Фотографии или поучаствовать в ралли старинных автомобилей. Все самое интересное – в традиционном обзоре Dni.Ru.

23 июня, пятница

В Галерее Классической Фотографии проходит выставка работ мастера американской пейзажной фотографии Кристофера Беркетта. Мэтр использует трудоемкую методику ручной оптической печати, внимательно выбирает место и время съемки. Результат того стоит: его работы по становятся похожи на иллюстрации к сказкам. Кристофер называет свои фотографии суперреальными, а свою миссию трактует так: "Показать то, что большинство людей не видит". Выставка продлится до 30 июля.

В музее-усадьбе Кусково даст концерт ансамбль "Бонквинтон", этих музыкантов называют главными хулиганами в области классической музыки. Будет представлена новая программа "Веселые картинки": мировые хиты разных стилей и направлений в современном звучании. Это своеобразные попурри, совершенно неожиданно сочетающие знаменитые темы как классической музыки, так и эстрадных шлягеров. "Наша музыка основана на оксюмороне – сочетании несочетаемого, и эффект получается юмористический, – рассказывает Андрей Мустафаев, художественный руководитель ансамбля "Бонквинтон".

В саду "Эрмитаж" выступит легендарная отечественная рок-группа "Чайф". Вот уже более 30 лет музыканты на сцене, но они не теряют творческого духа, продолжая радовать поклонников новыми хитами. Концерт в саду "Эрмитаж" приурочен к дню рождения Владимира Шахрина, вокалиста легендарного екатеринбургского квартета.

В парке "Сокольники" в пятницу, субботу и воскресенье пройдет фестиваль фуд-траков – фургонов с уличной едой. Помимо дегустаций гости смогут поучаствовать в конкурсах, спортивных состязаниях и лотереях. Также будут доступны танцевальные мастер-классы с участием знаменитых хореографов и музыкальные выступления стрит-исполнителей, а в летнем кинотеатре будут показывать художественные и анимационные фильмы.

24 июня, суббота

В музее-заповеднике Царицыно стартует двухдневный фестиваль Bosco Fresh Fest. Хэдлайнерами, которые выйдут на главную сцену, станут: John Newman, Parov Stelar и SOHN, Morcheeba, Sevdaliza, Roots Manuva, The Boxer Rebellion, Антоха МС, группа Браво и Vougal. Также будет работать специальная сцена, где артисты будут исполнять свои композиции в акустическом формате. Возглавят это направление On The Go и Наадя. С наступлением темноты будут работать ночные сцены: Esthetic Joys Stage, S.O.V.A Stage и другие. Здесь состоятся выступления таких известных исполнителей из мира электронной музыки: Guru Groove Foundation, DMX Krew, Luke Vibert, Gunnar Haslam, Voiski и многих других. На S.O.V.A Stage live-сеты отыграют Cape Cod и Route 8, также будет возможность послушать австралийца Mall Grab и соотечественника Leonid Lipelis, а также многих других. Усадьба Царицыно позволит организаторам создать пространство для отдыха и творчества: на фестивале будет действовать зона отдыха у воды, фудкорт, “эко-бары”, в конструкции которых задействованы живые деревья, зоны спортивных развлечений – и, разумеется, гостей порадует музыка на любой вкус.

В саду "Эрмитаж" даст летний концерт под открытым небом Леонид Агутин и группа "Эсперанто". Ритмы джаза и блюза, гитарные соло и партии контрабаса соединяться с лучами заходящего солнца. Живой звук, приятная атмосфера, любимые хиты и свежие песни подарят радостное настроение всем гостям.

В парке искусств "Музеон" пройдет Ahmad Tea Music Festival. На фестивале, посвященном британской музыке, выступят Ричард Эшкрофт, группа Catfish and the Bottlemen и дуэт Seafret. Фестиваль проводится в Москве с 2011 года, его миссия – стать мостом между британской и русской музыкальной культурой.

25 июня, воскресенье

В воскресный полдень от стен московского Кремля в шестой раз стартует ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik. К 10 утра на Боровицкой площади у памятника князя Владимира соберется около 50 уникальных автомобилей-олдтаймеров. Сначала под сопровождение оркестра-диксиленда пройдет первый этап ралли – Конкурс автомехаников. Ведущие шоу – Леонид Ярмольник и Марк Подольский. Ну а в 12 часов дня автомобили-участники под зажигательные танцы девушек-черлидерш и пневмофейерверки выйдут на старт. Гостей также будут ждать конкурсы, соревнования и активности. Вход на мероприятие свободный.

В рамках летнего музыкального фестиваля "Классика в Кусково" замечательный состав музыкантов Н. Богданова (фортепиано), Народный артист России С. Лукин (домра), Ю. Игонина (скрипка), О. Бугаев (виолончель) отыграют программу "Музыка русской усадьбы". Гостей будут ждать сочинения Березовского, Алябьева, Глинки, Балакирева, Чайковского, Рахманинова, Глазунова.

Летние "Кремлевские сезоны" продолжаются. В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет-сказку П.И. Чайковского "Щелкунчик". Как рассказывает хореограф-постановщик Андрей Петров, его замысел восходил к сказке Гофмана как фантастической основе музыки Чайковского, философской и бесконечно человечной. Используя хореографический язык классического танца в сочетании с гротеском, Петров сумел воссоздать фантастический и грациозно-насмешливый мир немецкого писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В итоге перед зрителем предстает гуманистическая повесть о надеждах взрослеющей души, о предчувствии первой любви, об отчаянной готовности отстоять свое счастье, вступив в схватку с силами зла и победив их.

В Крокус Сити Холле пройдет киноконцерт "Ла-Ла-Лэнд" при участии Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана. Фильм-обладатель шести премий "Оскар" вновь поразит зрителей в уникальном формате мюзикла с живым оркестром.

26 июня, понедельник

В джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит Анна Клесун и Квартет Игоря Надеждина. Гостей ждет бразильский джаз, исполняемый на португальском языке. Это смесь утонченных ритмов бразильской самбы и босса-новы вместе с искрометными джазовыми импровизациями и обворожительным вокалом.

27 июня, вторник

В клубе "Союз Композиторов" выступит органное трио "ВКЛ". Это трио джазменов: Владимир Нестеренко (электроорган, флейта), Николай Куликов (гитара) и Алексей Беккер (барабаны, фортепиано). Музыканты решили объединиться для исполнения, прежде всего, своей авторской музыки. Стиль коллектива оценивается как современный джазовый мейнстрим с вкраплениями рока, который контрастирует с лирическими и созерцательными фрагментами.

28 июня, среда

Московском Международном Доме Музыки группа Universal Music Band презентует свой альбом. В основу репертуара группы легли оригинальные сочинения Ивана Муратиди. Также музыканты создают уникальные аранжировки известных произведений – от концертов Вивальди до композиций Massive Attack. Гости смогут открыть для себя известные композиции в совершенно новом звучании.

29 июня, четверг

На ВДНХ откроется новая "сцена на воде" Зеленого Театра на Садовом пруду парка "Останкино". В этот день при участии фонда "Подари жизнь" актриса Чулпан Хаматова и фронтмен группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина презентуют специальную музыкально-литературную программу. В целом уникальный для Москвы сценический комплекс на воде анонсировал программу летних ​мероприятий. В нее вошли музыкально-литературные вечера, классические, этнические, джазовые и рок-концерты,​ а также опера и ​балет. На сцену выйдут: HAUSHKA, Manizha, Кирилл Рихтер, Павел Карманов, британская исполнительница Люси Роуз, Алина Орлова, Мариам Мерабова, группы “Хуун хуур ту” и многие другие. Пройдет “Ночь одноактных балетов”, гала-концерт Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, покажут рок-оперу “Юнона и Авось” театра А. Рыбникова и состоится концерт симфонического оркестра “Русская филармония” с программой произведений А. Пьяццолы. Также запланированы бесплатные воскресные джазовые концерты​.​ Вход на часть мероприятий будет свободным.

На летнем музыкальном фестивале "Классика в Кусково" прозвучит программа "Зеркало сцены" с ариями и ансамблями из знаменитых зингшпилей – комических опер Перголези, Паизиелло, Моцарта, Доницетти, Россини, Верди. Выступление станет праздников для всех поклонников вокального мастерства.





В Государственном Кремлевском Дворце в рамках летних "Кремлевских сезонов" покажут знаменитый балет "Лебединое озеро". Этот спектакль не нуждается в представлении – выдающаяся отечественная классика. Постановщик балета Андрей Петров сохранил классическую редакцию балета, созданную великими русскими хореографами Мариусом Петипа, Львом Ивановым, Александром Горским, дополнив и связав воедино некоторые разрозненные фрагменты во имя целостности спектакля. С 1997 года спектакль находится в репертуаре "Кремлевского балета" и традиционно имеет огромный успех у зрителей.

В Yotaspace состоится концерт по заявкам Ольги Арефьевой и группы "Ковчег". Ольга Арефьева – личность с неисчислимым количеством граней таланта, который воздал сотни песен, десятки альбомов и многочисленные участия в сторонних проектах, от публикации книг до популяризации современного танца. Летний электрический концерт станет отличным подарком для поклонников ее творчества.





С 29 июня по 9 июля в Парке искусств "Музеон" пройдет VI Международный Фестиваль Садов и Цветов Moscow Flower Show. В мероприятии примет участие 100 специалистов в сфере ландшафтного дизайна, садоводства и цветоводства из разных стран мира. Выставка вместит в себя 30 садов, созданных школьниками со всей России для конкурса "Планета цветов". Гости смогут увидеть "Сад в яйце" знаменитого ландшафтного дизайнера Йонаса Эггера, вдохновленного творчеством Фаберже, а также проект семейного дуэта Екатерины Болотовой и Дениса Калашникова под названием "Молекулярный сад", символизирующих собой молекулы, из которых и состоит весь наш мир. Также публике представят композицию, посвященную истории космоса "Поехали!", представляющую Землю и Космос, объединенные водным потоком, в котором отражается млечный путь с миллионом звезд.

В кино выходит новый мультфильм "Гадкий я – 3" о приключениях смешных и озорных миньонов и других полюбившихся героев.