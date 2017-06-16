Как выгодно купить билеты на поезд

Эксперты в области туризма рассказали, когда выгоднее всего приобретать железнодорожные билеты. Также они рассказали, что существуют четкие периоды времени пиковой активности путешественников.

По словам специалистов туристического сервиса OneTwoTrip, в целях экономии лучше всего покупать билеты на поезд сразу же после старта продаж, то есть за 45-60 дней до рейса. А вот накануне отъезда билеты серьезно дорожают.

Так, разница в стоимости билетов с момента старта продаж до отправления поезда может составлять 35-300%, передает Lenta.ru. Вместе с тем, по данным экспертов, путешествующие не отличаются рациональностью, а потому предпочитают покупать железнодорожные билеты за сутки до отправления.

На втором месте по популярности у пассажиров поезда оказался день начала продаж. На третьем месте по востребованности билетов оказалось время за двое суток до путешествия и непосредственно в день отправления. Меньше всего туристов приобретают билеты за 37-39 дней.

"Больше всего по итогам исследования нас удивило количество чрезвычайно рациональных путешественников, которые покупают железнодорожные билеты за максимально возможное количество времени", – отметил директор по развитию сервиса Аркадий Гинес.

Ранее специалисты компанииAviasales рассказали, что билеты на самолет можно наиболее выгодно купить за десять дней до вылета.В отдельных случаях получится сэкономить до 25 % от общей стоимости, если приобрести путевку всего лишь... за один день до поездки.