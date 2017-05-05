Россиянки хотят замуж за доктора Ватсона

Исследовательский центр "СЕКС.РФ" решил выяснить, действительно ли отрицательные персонажи привлекают прекрасную половину населения нашей страны больше положительных. Ведь в последние пару десятков лет наметилась тенденция к тому, что чем неоднозначнее и харизматичнее главный герой, тем больше он нравится женщинам.

Джеймс Бонд – красавчик, герой и обольститель женских сердец. Таким он был последние несколько десятилетий, таким и остается. И совершенно неважно, кто его играет – Дэниел Крейг, Шон Коннери, Пирс Броснан или кто-то другой.

Агент 007 меняет красоток как перчатки, но женщины не осуждают его за это, ведь он спасает мир. Целых 34% российских женщин называют его сексуально притягательным, сообщает пресс-служба группы компаний "СЕКС.РФ".

Вторым в этом рейтинге стал Мистер Грей из "50 оттенков серого". Властного, богатого, молодого и красивого мужчину возжелали целых 24% опрошенных девушек, невзирая на его, прямо скажем, нестандартные сексуальные интересы. Шерлок Холмс набрал 15% голосов, капитан Джек Воробей – 14%, а доктор Хаус – 13%.

Интересно, что 56% девушек от общего числа опрошенных хотели бы оказаться на месте Анастейши в фильме "50 оттенков серого", но с условием, что их сексуальные интересы бы совпали. А 22% считают, что главное любовь, а не секс-причуды. Лишь 7% согласились бы заменить Анастейшу, потому что мистер Грей – миллиардер, а все остальное не имеет значения. И только 15% считают абсолютно неприемлемыми для себя такие отношения, как у героев книг "50 оттенков".

Невероятно популярный сериал "Шерлок", снятый по мотивам серии книг Артура Конан Дойла, также попал в наше исследование. Выяснилось, что аж 46% женщин с удовольствием провели бы одну страстную ночь с Шерлоком Холмсом, потому что нет ничего сексуальнее такого интеллекта.

Сексуально привлекает Мориарти, преступный гений, для которого не существует правил и запретов, 30% россиянок. Лишь 15% опрошенных хотели бы провести ночь любви с доктором Ватсоном и 8% – с Майкрофтом, великим и ужасным.

Зато длительные отношения женщины с большим удовольствием хотели бы построить именно с Джоном Ватсоном, потому что он надежный, понимающий и ответственный. Так считают 46% опрошенных. Второе место на роль мужа по праву занял Шерлок Холмс (34%). А 13% и 8% голосов набрали Мориарти и Майкрофт соответственно.

Брэду Питту не раз присуждали звание мирового секс-символа благодаря его ролям в кино. Так вот, самый сексуальный его персонаж – это мистер Смит из фильма "Мистер и миссис Смит", наемный убийца и любящий муж. Так считает 38% опрошенных. А 21% девушек проголосовали за Ахиллеса из "Трои". И только 16% – за Тайлера Дердана из "Бойцовского клуба". Остальные роли набрали гораздо меньше голосов.

Из исследования стало ясно, что внешность мужчины для женщин вовсе не главное (за это качество проголосовали всего 10% – это третье место). На втором месте – чувство юмора (29%), а на первом – ум (55%). Сарказм и богатство мужчин привлекают лишь по 3% девушек.