Невеста принца Гарри раскрыла секрет идеальной фигуры

Звезда сериала "Форс-мажоры" 35-летняя Меган Маркл раскрыла секрет, как ей удается поддерживать себя в отличной форме. Невеста принца Гарри рассказала о пяти продуктах, которые всегда можно найти у нее в холодильнике.

Меган часто попадает в объективы камер по дороге до спортзала, где занимается йогой. На снимках возлюбленная принца Гарри демонстрирует на зависть подтянутую фигуру.

По словам голливудской актрисы, в ее холодильнике неизменно присутствуют пять продуктов. Маркл призналась, что обожает готовить. "Я очень люблю хумус и морковь... Как ни странно, зеленый коктейль и миндальное молоко. А пудинг из семян чиа я делаю каждый день. Все это очень легко делать", – цитирует невесту принца Гарри Eonline.

Коронное блюдо актрисы – запеченная курица. Ее она готовит, когда хочет произвести впечатление на друзей и знакомых. По словам Меган, курочку она делает на званые обеды. "На мой взгляд, нет ничего вкуснее правильно запеченной курицы. Я готовлю это блюдо на званые обеды", – делится голливудская дива.

И все же, судя по аккаунту в Instagram, Меган предпочитает вегетарианские блюда. Возлюбленная принца Гарри часто выкладывает фото с такими кушаньями.

Vegan lunch & girl talk with little miss @lindsayjillroth #vegan #nomnom #friends #homesweethome Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Окт 22 2016 в 1:45 PDT

Breakfast of champs ���� #breakfast #TheTig Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Окт 31 2016 в 7:20 PDT

Помимо предпочтений в питании актриса поделилась еще одним малоизвестным широкому кругу людей фактом из своей биографии. Оказывается, раньше она была каллиграфом для свадеб и других мероприятий, поскольку очень любит "рукописное искусство".

"Лучшую записку, написанную от руки, я получила от моего отца. У меня до сих пор она хранится в маленькой шкатулке около кровати", - поделилась Маркл. По ее словам, в составленном от руки письме самым ценным является то, "что кто-то потратил время, взяв ручку и бумагу".