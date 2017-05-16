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Lifestyle

Известная модель вышла в свет в одной изоленте

Дени Киркова. Фото: facebook.com/deni.kirkova
Дени Киркова решилась на такой поступок, поддавшись веяниям моды. Но оказалось, что одежда из изоленты причиняет множество неудобств.
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У Дени почти восемь тысяч подписчиков только в одном Инстаграме. Она достаточно популярна и почти всегда на виду. Но даже привычка постоянно находиться в центре внимания не помогла модели справиться со смущением.


Обтянувшись вместо платья изолентой, модель не предполагала, что посетители бара будут бросать на нее столько похотливых взглядов. По признанию самой Дени, находиться обнаженной среди более целомудренно наряженных посетителей бара было настоящим испытанием. 


 "Я не думаю, что смогла бы носить это в повседневной жизни. Нужно быть очень храброй", – призналась модель в интервью изданию Sun.



Автор: Алексей Минин16 мая 2017, 17:23

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