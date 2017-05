Известная модель вышла в свет в одной изоленте

У Дени почти восемь тысяч подписчиков только в одном Инстаграме. Она достаточно популярна и почти всегда на виду. Но даже привычка постоянно находиться в центре внимания не помогла модели справиться со смущением.

Would you be brave enough to wear nothing but duct tape on a night out? https://t.co/S0rxo29ROv pic.twitter.com/dptFyVbAyL