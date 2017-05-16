Известная модель вышла в свет в одной изоленте

Дени Киркова решилась на такой поступок, поддавшись веяниям моды. Но оказалось, что одежда из изоленты причиняет множество неудобств.

У Дени почти восемь тысяч подписчиков только в одном Инстаграме. Она достаточно популярна и почти всегда на виду. Но даже привычка постоянно находиться в центре внимания не помогла модели справиться со смущением.

Would you be brave enough to wear nothing but duct tape on a night out? https://t.co/S0rxo29ROv pic.twitter.com/dptFyVbAyL – The Sun (@TheSun) 16 мая 2017 г.



Обтянувшись вместо платья изолентой, модель не предполагала, что посетители бара будут бросать на нее столько похотливых взглядов. По признанию самой Дени, находиться обнаженной среди более целомудренно наряженных посетителей бара было настоящим испытанием.





"Я не думаю, что смогла бы носить это в повседневной жизни. Нужно быть очень храброй", – призналась модель в интервью изданию Sun.

Selfie Sundays @helendemuro @karolinawit @msveronikavamp #Zurich #switzerland #theblacktapeproject#blacktapeproject#blacktape#bodytape#bodytapemaster Публикация от The Black Tape Project TM (@thekingoftape) Мар 19 2016 в 9:35 PDT





