Турция готовится к реваншу

После года железного занавеса турецкие курорты приготовились встретить своих главных туристов – россиян. О том, что изменилось за "год охлаждения", в специальном репортаже Dni.Ru.

В этом году Турция вновь претендует на место самого популярного места отдыха у россиян. По данным туроператоров, каждый третий житель нашей страны уже приобрел путевку на турецкие курорты. Стоимость тура, согласно данным операторов, в начале сезона начиналась от 12 тысяч рублей. В эту сумму входят и перелет, и проживание.

"Для Турции это будет реванш, ведь за год охлаждения отношений страна понесла огромные потери. По данным властей, в прошлом году без работы осталось более двух тысяч человек. Несколько сотен отелей закрылись. Естественно, турецкий туристический бизнес попытается восстановить потерянное", – рассказала PR-директор Tez Tour Лариса Аханова. Однако, несмотря на всю привлекательность предложения, остается вопрос, так ли безопасно отправляться на Средиземное море, когда жители крупных городов страны то и дело выходят на митинги и многочисленные акции протеста?

Чтобы разобраться в этом мы лично отправились в Турцию и посетили самые популярные курорты этой страны.

Белек: настоящий люкс

Этот регион страны считается среди местного населения самым безопасным. В первую очередь из-за того, что здесь есть собственная полиция (такой роскошью обладает не каждая турецкая область), территория отелей постоянно патрулируется вертолетами.

Визитной карточкой курорта является безупречный сервис. Здесь сэкономить не удастся. Расположенный в 30 километрах от Анталии, он считается самым престижным местом отдыха в стране. Сюда приезжают любители поиграть в гольф (ведь тут находится известнейший гольф-центр в мире) и те, кто ценит тихий семейный отдых. Естественно отели тут почти все пятизвездочные – готовьтесь выложить за 5 дней от 50 до 70 тысяч рублей на двоих.

За эту сумму вы получите вид из окна прямо на морское побережье, возможность купаться и загорать "не отходя от кассы" и круглосуточный шведский стол. Да-да, вы сможете и выпить, и закусить по системе "все включено" фактически 24 часа в сутки.

Семейным парам с детьми тут тоже будет очень хорошо. В любой момент можно сдать своих ненаглядных малышей нянечке (чаще всего отели не берут за это дополнительную плату), а самим отправиться на экскурсию в национальный парк Каньон Кепрюлю или же прогуляться по местному хвойному лесу. Кстати, тут обитает около сотни видов птиц, за что сами турки называют его "птичьим раем". Если же захочется чего-то экстремального – можно заняться альпинизмом, верховой ездой или же отправиться в сплав по горной реке на надувных лодках.



Кроме того, Турция – страна, где очень любят животных. Приехав сюда, вы увидите раскиданные по району маленькие домики, которые местные построили для бродячих кошек и собак. У животных всегда стоят полные миски с едой. Поэтому если вы не хотите расставаться с любимым Тузиком или Муркой, некоторые отели предлагают взять их с собой. Правда с доплатой и небольшим условиям – весить ваши питомцы должны не больше 8 килограммов.

Важно и то, что только в этой области пляжи песчаные – в других областях в основном галечные. Говорят, что отельеры раз в сезон меняют песок!

Сиде: европейский рай

По соседству с Белеком находится курорт Сиде. Его еще называют музеем под открытым небом. Сюда лучше ехать поклонникам античной культуры. Согласно легендам, тут проводили свои любовные встречи Клеопатра и римский полководец Марк Антоний. Сейчас сюда любят приезжать молодожены. Средний чек здесь ниже – около 40 тысяч рублей, а выбор отелей шире.

Особенно этот регион облюбовали немцы. Будучи практичными путешественниками, они выбирают Сиде из-за приятных цен и доступности развлечений.

Кемер: российский оазис

Самым русским курортом в Турции является Кемер. Здесь есть предложения на любой кошелек – стоимость тура на человека в среднем 35 тысяч рублей. За эти деньги вы получите Средиземное море с прекрасными галечными пляжами, хвойные леса и шумную ночную жизнь. Да, если вы любитель танцев и не прочь пропустить стаканчик чего-нибудь горячительного, то вам точно сюда.

Мэр Кемера Мустафа Гюль в интервью Dni.Ru рассказал, что в его городе проживает более 2 тысяч русскоязычных семей. Поэтому родной нам русский язык понимают абсолютно все. Кроме того, за год отчуждения регион подготовил много заманчивых предложений и поднял свой сервис на еще более высокий уровень. "Например, мы построили зал бракосочетаний. Поэтому желающие скрепить себя узами брака россияне могут с легкостью сделать это у нас", – отметил он.

Алания: дешево и хорошо

Если же ваш средний чек ниже 40 тысяч, то самым оптимальным вариантом станет Алания. Считается, что в этом регионе Турции самое теплое море и много молодежи. В нетоповые даты можно уложиться до 20 тысяч рублей. А совсем недавно сюда еще запустили российский лоукостер.

При этом минусы есть - море будет несколько дальше, чем вы рассчитываете. Придется немного пройтись, прежде чем вы окунетесь в воду, да и сервис в отеле будет на порядок ниже. Не хуже, но лобстеров, омаров или же 50 видов сыра на шведском столе вы не увидите. С развлечениями будет несколько проблемно, но если же вы хотите тишины и уединения, то это место точно для вас.

По словам Ларисы Ахатовой, этим летом средний чек тура по системе "Все включено" на человека в пятизвездочной гостинице составит около 30 тысяч рублей. "Такие скидки были обеспечены не только благодаря местным отельерам, но и за счет чартерных перевозок, которые могут сделать пакет дешевле на 15-20%", – заключила она.