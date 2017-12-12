Постаревшая Сидни Кроуфорд шокировала лишним весом

В Сеть просочились снимки 51-летней супермодели с последней фотосессии. На них секс-символ 80-90-х выглядит полнее, чем обычно.

Папарацци подсмотрели за Синди Кроуфорд, принимавшей участие в съемках в стиле 1980-х в Лос-Анджелесе. Супермодель позировала напротив своего Lamborghini Lambo, который выпускали с 1974 по 1990 годы, сообщает The Mirror.

.@CindyCrawford lovers get ready - https://t.co/EPfyAOcoll - our EXCLUSIVE pix of a retro photo shoot the original supermodel did in Malibu this weekend. We see where @KaiaGerber gets her good looks! pic.twitter.com/LknMsntIep — X17online.com (@x17online) 11 декабря 2017 г.

Имидж Синди подобрали соответствующий: пышный начес и макияж, которые были популярны во времена ее молодости. И если около 30 лет назад в таком образе Кроуфорд выглядела сногсшибательно, то теперь – старомодно.

Прическа и мейкап добавили ей лишних лет. Кроме того, лицо кажется пополневшим. Также можно заметить раздавшиеся бедра модели и грузную талию. Однако стройности ее ног до сих пор можно позавидовать.

Отметим, в обычной жизни Синди всегда красится неброско, благодаря чему выглядит молодо и свежо. Отличительная особенность Кроуфорд – заметная родинка над губой. Модель даже появилась в рекламной кампании шоколада, "слизывая" ее. Примечательно, что родинка была удалена со многих ранних снимков Синди, включая первую фотографию для обложки журнала Vogue.