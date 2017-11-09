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Лучшие фокусники мира

Кадр из фильма "Престиж"
Каким был первый фокус в вашей жизни? Исчезающий палец, "распиленная" девушка в серебряном платье, голуби из цилиндра, ловко выуженная из колоды карта, которую вы загадали? Каким бы он ни был, согласитесь, это одно из ярчайших впечатлений детства, как море или первая поездка на поезде. Чудо, совершенное на твоих глазах, переворачивает вверх тормашками пока небогатое знание ребенка о мире и надолго врезается в память. Лишь став старше, мы становимся скептиками, начинаем искать разгадки, понимаем, какой талант и труд лежит в основе каждого фокуса или трюка.
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Когда-то в незапамятной древности люди поняли, что техники манипуляции могут быть использованы не только для управления людьми, но и для развлечения. Первые профессиональные артисты, показывающие карточные фокусы и использовавшие для своих "чудес" различные хитрые механизмы, появились уже на средневековых ярмарках.  С течением времени мастерство иллюзионизма совершенствовалось и развивалось, активно используя достижения науки и технического прогресса. Но во все времена для того, чтобы стать иллюзионистом, технических навыков и ловкости рук было недостаточно.  Живой ум, авантюрный склад характера, тяга к открытиям и харизма – это качества необходимые каждому будущему фокуснику. История иллюзионизма знает немало славных имен, знакомых даже людям далеким от магии: Алессандро Калиостро, Гарри Гудини, Игорь Кио. 

В современном мире, пресыщенном технологиями, спецэффектами и развлечениями на любой вкус, магия по-прежнему захватывает умы и восхищает. Именитые иллюзионисты собирают огромные залы, еще не очень именитые поражают случайных зрителей на улицах по всему миру. В нашей стране до недавнего времени не было масштабных мероприятий, где широкая публика могла было бы увидеть и оценить выступления иллюзионистов различных жанров. "Хватит это терпеть!" – решили на новом авантюрно-развлекательно телеканале TRiCK и организовали первую в России телевизионную награду для фокусников и трикстеров. Так что увидеть настоящие чудеса и проверить на прочность границы реальности можно по телевизору. Иллюзионисты и трюкачи, трикстеры и исследователи тонкостей восприятия сразятся за полмиллиона рублей, возможность сделать собственное телешоу и множество других призов. А пока идет подготовка к премии, Dni.Ru вспоминают самых загадочных иллюзионистов нашего времени.

Дэвид Копперфильд

Дэвид Сет Коткин, которого все мы знаем под творческим псевдонимом Дэвид Копперфильд, и чей пронзительный взгляд из-под черных бровей проник не в одно девичье сердце, родился 16 сентября 1956 года в Метачене, штате Нью-Джерси. Свою карьеру Дэвид начал, будучи двенадцатилетним подростком, а в 16 он уже учил студентов магии в университете Нью-Йорка.

Известность пришла к Копперфильду с 1970 года, когда он начал выступать на телевидении в различных шоу. На взлете популярности ему пришла в голову идея о создании крупномасштабных иллюзий, воплощать которую он начал с исчезновения самолета. Потом было исчезновение Статуи Свободы, прохождение сквозь Великую Китайскую стену, побег из тюрьмы "Алькатрас", падение с Ниагарского водопада и другие невероятные номера, принесшие Дэвиду мировое признание. Дэвид Копперфильд отметился в Книге рекордов Гиннеса 11 раз, удостоился звезды на голливудской "Аллее славы", а журнал Forbes назвал его самым коммерчески успешным магом в истории.

Дэвид Блейн

Имя Дэвида Блейна гремело в конце девяностых и начале нулевых. Многие помнят пародии на знаменитого уличного мага, где бородатый парень приставал к прохожим, уморительно пародируя пристальный взгляд Дэвида. Это был тот удивительный случай, когда пародист стал чуть ли не популярнее оригинала.

Дэвид родился в 1973 году в Бруклине, Нью-Йорк. Уличной магией стал заниматься с 1997 года. Его шоу на одном из американских каналов быстро стало популярным. Из грандиозных представлений, которые он устраивал зрителям запомнились захоронение заживо в пластиковом контейнере, 35-часовое стояние на 22-метровой колонне, заморозка во льду, 44-дневное заточение в ящике без еды над поверхностью Темзы и задержка дыхания на 17 минут и 4 секунды. К сожалению, в последнее время о Дэвиде Блейне почти ничего не слышно. Но, может быть, он готовит для нас что-то невероятное?

Пенн и Теллер

Пенн и Теллер познакомились в апреле 1974 года, но как дуэт выступают с 80-х годов. Их шоу обычно представляет собой смесь юмора и фокусов. Пенн и Теллер специализируются на большом количестве трюков, розыгрышей и разоблачении мошенничества. В разное время на сцене их знаменитого шоу "Обмани обманщика", где фокусники со всего мира пытаются удивить Пенна и Теллера, побывали как самые маститые профессионалы из сферы иллюзий и различных трюков, так и начинающие артисты.

Многим из них участие в шоу принесло известность. Специальную награду в шоу получает тот, кому удается обхитрить Пенна и Теллера. Но таких очень немного, ведь ведущие легко раскрывают хитрости любого трюка. Недаром у Пенна и Теллера есть собственная звезда на Аллее славы неподалеку от звезды знаменитого Гарри Гудини. За время своей карьеры участники прославленного дуэта удостоились множества наград, к примеру, награды Хью Хефнера "Hugh M. Hefner First Amendment Award".

Люк Ланжевен

Известный канадский иллюзионист родился 16 февраля 1983 года в небольшом местечке Сент-Огюстен-де-Демор, провинция Квебек, Канада. С самого юного возраста мальчика интересовала природа явлений и всего того, что нас окружает. Увидев в шестилетнем возрасте выступление фокусника, Люк точно решил, кем он хочет стать. Но так как университета, где учили бы магии по какому-то недоразумению до сих пор не существует, Люк начал самостоятельно изучать науку. В свои 34 года он не только имеет степень бакалавра инженерной физики и магистра в области оптики, но и готовит диссертацию по биофотонике.

Мастерство Люка Ланжевена базируется на глубочайших научных познаниях, а вкупе с его блестящим юмором и харизмой, восхищает даже самых прожженных скептиков. В программе "Наука магии", который ведет Люк, представлено более 400 различных фокусов. Самые поразительные из них – трансформация материи, когда нарисованный предмет на глазах зрителей превращается в настоящий, светопроницаемость, когда Люк заставляет металлический шар пройти сквозь стекло, левитация, где предметы перемещаются в воздухе по велению иллюзиониста. И это лишь небольшая часть удивительных трюков, продуманных до мелочей, за которыми хочется наблюдать снова и снова, ломая голову над разгадкой.

Антонио Диас

Антонио – молодой и невероятно талантливый фокусник, победитель Национального конкурса иллюзионистов в Испании. Его талант проявился еще в раннем детстве, и к 28 годам он завоевал любовь и признание тысяч людей у себя на родине, но на месте ему не сидится. У Антонио есть мечта – показать фокус одному очень большому скептику, и этот скептик – Стивен Хокинг.

Чтобы добраться до знаменитого физика, Антонио преодолевает огромные расстояния, путешествует с континента на континент и на деле проверяет историю шести рукопожатий, попутно демонстрируя свое мастерство всем, кого встречает на своем пути – простым прохожим, актерам, музыкантам, ученым.

Ну а имена тех, кто сможет потеснить этих звезд мира магии на их Олимпе, мы узнаем уже 21 ноября, когда в центре Москвы состоится супершоу Премии TRiCK в лучших традициях Лас-Вегаса. Следите за эфиром!

Автор: Оксана Журавкова

9 ноября 2017, 16:50

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