Лучшие фокусники мира
Когда-то в незапамятной древности люди поняли, что техники манипуляции могут быть использованы не только для управления людьми, но и для развлечения. Первые профессиональные артисты, показывающие карточные фокусы и использовавшие для своих "чудес" различные хитрые механизмы, появились уже на средневековых ярмарках. С течением времени мастерство иллюзионизма совершенствовалось и развивалось, активно используя достижения науки и технического прогресса. Но во все времена для того, чтобы стать иллюзионистом, технических навыков и ловкости рук было недостаточно. Живой ум, авантюрный склад характера, тяга к открытиям и харизма – это качества необходимые каждому будущему фокуснику. История иллюзионизма знает немало славных имен, знакомых даже людям далеким от магии: Алессандро Калиостро, Гарри Гудини, Игорь Кио.
В современном мире, пресыщенном технологиями, спецэффектами и развлечениями на любой вкус, магия по-прежнему захватывает умы и восхищает. Именитые иллюзионисты собирают огромные залы, еще не очень именитые поражают случайных зрителей на улицах по всему миру. В нашей стране до недавнего времени не было масштабных мероприятий, где широкая публика могла было бы увидеть и оценить выступления иллюзионистов различных жанров. "Хватит это терпеть!" – решили на новом авантюрно-развлекательно телеканале TRiCK и организовали первую в России телевизионную награду для фокусников и трикстеров. Так что увидеть настоящие чудеса и проверить на прочность границы реальности можно по телевизору. Иллюзионисты и трюкачи, трикстеры и исследователи тонкостей восприятия сразятся за полмиллиона рублей, возможность сделать собственное телешоу и множество других призов. А пока идет подготовка к премии, Dni.Ru вспоминают самых загадочных иллюзионистов нашего времени.
Дэвид Копперфильд
Дэвид Сет Коткин, которого все мы знаем под творческим псевдонимом Дэвид Копперфильд, и чей пронзительный взгляд из-под черных бровей проник не в одно девичье сердце, родился 16 сентября 1956 года в Метачене, штате Нью-Джерси. Свою карьеру Дэвид начал, будучи двенадцатилетним подростком, а в 16 он уже учил студентов магии в университете Нью-Йорка.
Известность пришла к Копперфильду с 1970 года, когда он начал выступать на телевидении в различных шоу. На взлете популярности ему пришла в голову идея о создании крупномасштабных иллюзий, воплощать которую он начал с исчезновения самолета. Потом было исчезновение Статуи Свободы, прохождение сквозь Великую Китайскую стену, побег из тюрьмы "Алькатрас", падение с Ниагарского водопада и другие невероятные номера, принесшие Дэвиду мировое признание. Дэвид Копперфильд отметился в Книге рекордов Гиннеса 11 раз, удостоился звезды на голливудской "Аллее славы", а журнал Forbes назвал его самым коммерчески успешным магом в истории.
Дэвид Блейн
Имя Дэвида Блейна гремело в конце девяностых и начале нулевых. Многие помнят пародии на знаменитого уличного мага, где бородатый парень приставал к прохожим, уморительно пародируя пристальный взгляд Дэвида. Это был тот удивительный случай, когда пародист стал чуть ли не популярнее оригинала.
Дэвид родился в 1973 году в Бруклине, Нью-Йорк. Уличной магией стал заниматься с 1997 года. Его шоу на одном из американских каналов быстро стало популярным. Из грандиозных представлений, которые он устраивал зрителям запомнились захоронение заживо в пластиковом контейнере, 35-часовое стояние на 22-метровой колонне, заморозка во льду, 44-дневное заточение в ящике без еды над поверхностью Темзы и задержка дыхания на 17 минут и 4 секунды. К сожалению, в последнее время о Дэвиде Блейне почти ничего не слышно. Но, может быть, он готовит для нас что-то невероятное?
Пенн и Теллер
Пенн и Теллер познакомились в апреле 1974 года, но как дуэт выступают с 80-х годов. Их шоу обычно представляет собой смесь юмора и фокусов. Пенн и Теллер специализируются на большом количестве трюков, розыгрышей и разоблачении мошенничества. В разное время на сцене их знаменитого шоу "Обмани обманщика", где фокусники со всего мира пытаются удивить Пенна и Теллера, побывали как самые маститые профессионалы из сферы иллюзий и различных трюков, так и начинающие артисты.
Многим из них участие в шоу принесло известность. Специальную награду в шоу получает тот, кому удается обхитрить Пенна и Теллера. Но таких очень немного, ведь ведущие легко раскрывают хитрости любого трюка. Недаром у Пенна и Теллера есть собственная звезда на Аллее славы неподалеку от звезды знаменитого Гарри Гудини. За время своей карьеры участники прославленного дуэта удостоились множества наград, к примеру, награды Хью Хефнера "Hugh M. Hefner First Amendment Award".
Люк Ланжевен
Известный канадский иллюзионист родился 16 февраля 1983 года в небольшом местечке Сент-Огюстен-де-Демор, провинция Квебек, Канада. С самого юного возраста мальчика интересовала природа явлений и всего того, что нас окружает. Увидев в шестилетнем возрасте выступление фокусника, Люк точно решил, кем он хочет стать. Но так как университета, где учили бы магии по какому-то недоразумению до сих пор не существует, Люк начал самостоятельно изучать науку. В свои 34 года он не только имеет степень бакалавра инженерной физики и магистра в области оптики, но и готовит диссертацию по биофотонике.
Мастерство Люка Ланжевена базируется на глубочайших научных познаниях, а вкупе с его блестящим юмором и харизмой, восхищает даже самых прожженных скептиков. В программе "Наука магии", который ведет Люк, представлено более 400 различных фокусов. Самые поразительные из них – трансформация материи, когда нарисованный предмет на глазах зрителей превращается в настоящий, светопроницаемость, когда Люк заставляет металлический шар пройти сквозь стекло, левитация, где предметы перемещаются в воздухе по велению иллюзиониста. И это лишь небольшая часть удивительных трюков, продуманных до мелочей, за которыми хочется наблюдать снова и снова, ломая голову над разгадкой.
Антонио Диас
Антонио – молодой и невероятно талантливый фокусник, победитель Национального конкурса иллюзионистов в Испании. Его талант проявился еще в раннем детстве, и к 28 годам он завоевал любовь и признание тысяч людей у себя на родине, но на месте ему не сидится. У Антонио есть мечта – показать фокус одному очень большому скептику, и этот скептик – Стивен Хокинг.
Чтобы добраться до знаменитого физика, Антонио преодолевает огромные расстояния, путешествует с континента на континент и на деле проверяет историю шести рукопожатий, попутно демонстрируя свое мастерство всем, кого встречает на своем пути – простым прохожим, актерам, музыкантам, ученым.
Ну а имена тех, кто сможет потеснить этих звезд мира магии на их Олимпе, мы узнаем уже 21 ноября, когда в центре Москвы состоится супершоу Премии TRiCK в лучших традициях Лас-Вегаса. Следите за эфиром!
Автор: Оксана Журавкова
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