Vilu Reef: Лучшее лекарство от осенней хандры

Когда в России наступает пора дождей и пронизывающих ветров, на Мальдивах царит солнце и тепло. Для тех, кому срочно нужна океанотерапия, лучше этого островного государства места не найти. От осенней хандры рекомендуем "лечиться" в пятизвездочном отеле Sun Aqua Vilu Reef.

Курорт расположился в 150 километрах к северу от столицы Мальдив Мале. Зеленый островок в форме морской ракушки с широкой песчаной косой располагает к неспешным прогулкам по побережью и релаксу. Для отдыха душой и телом в Vilu Reef есть нечто особенное – спа-центр с шестью массажными комнатами, каждая из которых имеет свое назначение.

Vilu Reef специализируется на исцеляющих и тонизирующих процедурах, во время которых используются только экологически-чистые, органические ингредиенты. Гости могут насладится аюрведическими и детокс-массажами, попробовать скраб с кокосом или кофе, цветочную ванную. Процедуры в спа-центре основаны на элементах земли, воды, воздуха и огня. Сочетание восточных и западных методов лечения с современными косметическими средствами дает неповторимый результат.

В спа-меню Vilu Reef найдется массаж на любой вкус – балийский и тайский, шитцу, антицеллюлитный, детокс, классический европейский и традиционный мальдивский. Для настоящих гурманов спа-центр предлагает релакс-комплекс на пляже. Процедуру, по желанию гостя, могут организовать прямо на вилле.



Отдельного внимания заслуживает аромотерапия. Расслабляющий массаж в сочетании с натуральными ароматами – истинное блаженство. Аромотерапия пробудит все органы чувств. Спокойные, ритмичные движения расслабят и гармонизируют, улучшат кровообращение. Любой стресс или тревога сразу же оставят вас.

Также в спа-центре Vilu Reef имеется целый комплекс аюрведических процедур. Тем, кто хочет познать гармонию стоит попробовать очищающий и омолаживающий массаж Широдхара.

Во время ритуала для успокоения тела теплое масло непрерывно льется на "третий глаз", расположенный в центре лба. Широдхара гармонизирует тело, ум и душу. На протяжении веков этот массаж используется для лечения депрессий, головных болей, тревог и бессонницы.

Для тех же, кто мечтает об идеальном загаре в Vilu Reef есть секретное оружие – нежные скрабы для тела с минеральными солями и эфирными маслами. После процедуры кожа будет сиять, а загар ляжет ровнее и продержаться дольше.

Кроме того гости спа-центра могут воспользоваться открытыми бассейнами с теплой и ледяной водой, зоной гидротерапии, а также кабинетом маникюра и педикюра. Любая хандра после таких процедур уйдет, а воспоминания о райских наслаждениях помогут пережить долгую российскую зиму.

Отель Vilu Reef высоко оценен профессионалами туристической индустрии на церемонии вручения премии World Luxury Spa & Restaurant Award-2017. Эксперты в области путешествий из 50 стран мира отдали спа-салону Sun Aqua Spa at Sun Aqua Vilu Reef Maldives титул Best Hideaway Luxury Spa континентального значения. Также резорт получил награды Best Luxury Destination Spa в регионе, Best Luxury Boutique Spa и Best Luxury Wellness Spa в стране.