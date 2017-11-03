Рецепт бургера по-ижевски

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен привозит из своих увлекательных и аппетитных экспедиций со всего мира не только гастрономические впечатления, но и уникальные рецепты местной кухни. Подданный Соединенного Королевства, влюбленный в Россию, любезно согласился делиться своими любимыми рецептами в читателями Дней.Ру.

Вам понадобится



Для пикантного соуса: 600 граммов помидоров, 60 граммов сиропа топинамбура, 1 ч.л. сока лимона, 1 ч.л. желфикса (пектина), 1/2 ч.л. порошка корицы, 1/4 ч.л. порошка имбиря, 1/4 ч.л. гвоздики, соль по вкусу.

Для овощной котлеты: 300 граммов замороженного листового шпината (заранее разморозить), 150 граммов консервированной кукурузы, 100 граммов болгарского перца, 100 граммов маскарпоне (либо плавленный сливочный сыр), 40 граммов овсяных отрубей, 40 граммов твердого сыра, 1 яйцо, 1 ч.л. шелухи от семян подорожника (псиллиум), морская соль, перец – по вкусу.

Для мясной котлеты: 450 граммов говяжьего фарша, 10 граммов овсяных отрубей (можно заменить на овсяную муку или молотый геркулес), 1 ч.л. вяленых ягод черноплодной рябины (или калины/брусники/клюквы/годжи), 1 ч.л. смеси диких трав (прованские травы), морская соль – по вкусу.

А также: 4 булочки для бургеров, 100 граммов свежих листьев салата.

Способ приготовления

Соус: нагреть воду. На помидорах сделать крестообразный надрез, опустить на 30 секунд помидоры в кипяток, затем подержать под струей очень холодной воды, снять кожицу. Нарезать помидоры на 6 частей, удалить ложкой семена, мякоть произвольно нарезать. Переложить помидоры в небольшую кастрюльку, добавить сироп топинамбура, сок лимона, все специи, пробить блендером до однородности. Поставить на медленный огонь и уварить в два раза. Чтобы ускорить процесс, можно для загустения добавить Желфикс или пектин. Далее дать соусу остыть.



Овощная котлета: в миску выложить кукурузу, предварительно слив жидкость. Отжать шпинат и мелко нарезать.Нарезать мелкими кубиками болгарский перец, натереть сыр, добавить все в общую миску, туда же добавить яйцо, отруби, псиллиум, перец и соль по вкусу, хорошо перемешать и взбить, дать немного полежать.



Мясная котлета: добавить в фарш все ингредиенты, перемешать. Разделить фарш на четыре части. Из каждой части влажными руками слепить плоскую котлету, размером чуть больше булочки для бургера. Нагреть сковороду, смазать маслом, обжарить котлету с обеих сторон до образования аппетитной корочки. Отложить котлеты в сторону, прикрыть миской и дать им "отдохнуть".

Смазать сковороду маслом, влажными руками сформировать из овощной смеси круглые шайбы, аккуратно выложить на сковороду и поджарить с обеих сторон до подрумянивания.

Разрезать булочки вдоль пополам, на нижнюю часть выложить свежий салат, положить мясную котлету, полить соусом, положить овощную котлету и накрыть второй булкой. Подавать со свежим салатом.