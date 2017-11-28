Россияне высмеяли обладательницу титула "Мисс Москва – 2017"

В Москве состоялся традиционный ежегодный конкурс красоты "Мисс Москва – 2017", победительницей которого стала 21-летняя уроженка Челябинска Елизавета Лопатина. Однако россияне не оценили выбор жюри, решив, что внешние данные девушки не соответствуют этому титулу.

Многие пользователи Сети искренне недоумевают, почему именно Лопатина признана самой красивой девушкой конкурса. По их мнению, Елизавета не отличается хорошенькой внешностью.

#КРАСОТА - ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ СИЛА?! Где же водятся наст.красавицы? За пределами 40 "лучших"? Или бабло снова побеждает все? «Мисс #Москва» 21-летняя выпускница Русско-британского института управления Е.#Лопатина, опередившая 39 конкуренток https://t.co/CIXgLHO5Vc — Daynice (@daynice) 28 ноября 2017 г.

Некоторые из них уверены, что участнице удалось обойти 39 конкуренток исключительно благодаря деньгам. Другие же считают, что непривлекательная внешность финалисток – "фишка" конкурса "Мисс Москва".

Окей, Гугл, почему мисс Москва второй год такая страшная — Frēè För Háčk (@3HA_K) 28 ноября 2017 г.

Многие пользователи высмеяли Лопатину за "рязанскую" внешность. Другие обратили внимание на ее странное лицо и манеру улыбаться. "Это чья мумия загипсованная? Дочка? Внучка? Любовница?", "Умоляю, только не показывайте тех, кто не победил, у меня слабое сердце", – шутили комментаторы.



почему мисс москва выглядит как мисс рязанская область — kamenzik (@aKAMENWIK) 28 ноября 2017 г.

Некоторые злорадно сравнили девушку с Бабой Ягой. Другие ехидно заметили, что, наверное, большинство россиян просто не разбираются в женской красоте.

Это Мисс Москва — 2017. А шо у нее с лицьом? pic.twitter.com/tr8vdYrs0P — Financial Guard (UA) (@finvarta) 28 ноября 2017 г.

Финал конкурса "Мисс Москва" состоялся 27 ноября в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном бульваре. Победительница состязания Елизавета Лопатина окончила русско-британский институт управления по специальности "туризм" в Челябинске. Теперь она представит Москву на конкурсе "Краса России".