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Россияне высмеяли обладательницу титула "Мисс Москва – 2017"

Елизавета Лопатина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В Москве состоялся традиционный ежегодный конкурс красоты "Мисс Москва – 2017", победительницей которого стала 21-летняя уроженка Челябинска Елизавета Лопатина. Однако россияне не оценили выбор жюри, решив, что внешние данные девушки не соответствуют этому титулу.
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Многие пользователи Сети искренне недоумевают, почему именно Лопатина признана самой красивой девушкой конкурса. По их мнению, Елизавета не отличается хорошенькой внешностью.

Некоторые из них уверены, что участнице удалось обойти 39 конкуренток исключительно благодаря деньгам. Другие же считают, что непривлекательная внешность финалисток – "фишка" конкурса "Мисс Москва". 

Многие пользователи высмеяли Лопатину за "рязанскую" внешность. Другие обратили внимание на ее странное лицо и манеру улыбаться. "Это чья мумия загипсованная? Дочка? Внучка? Любовница?", "Умоляю, только не показывайте тех, кто не победил, у меня слабое сердце", – шутили комментаторы.  

Некоторые злорадно сравнили девушку с Бабой Ягой. Другие ехидно заметили, что, наверное, большинство россиян просто не разбираются в женской красоте. 

Финал конкурса "Мисс Москва" состоялся 27 ноября в  театрально-концертном зале "Мир" на Цветном бульваре. Победительница состязания Елизавета Лопатина окончила русско-британский институт управления по специальности "туризм" в Челябинске. Теперь она представит Москву на конкурсе "Краса России".

28 ноября 2017, 13:34
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Красивые девушки Москвы поборолись за корону

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