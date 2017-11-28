Россияне высмеяли обладательницу титула "Мисс Москва – 2017"
Многие пользователи Сети искренне недоумевают, почему именно Лопатина признана самой красивой девушкой конкурса. По их мнению, Елизавета не отличается хорошенькой внешностью.
#КРАСОТА - ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ СИЛА?! Где же водятся наст.красавицы? За пределами 40 "лучших"? Или бабло снова побеждает все? «Мисс #Москва» 21-летняя выпускница Русско-британского института управления Е.#Лопатина, опередившая 39 конкуренток https://t.co/CIXgLHO5Vc— Daynice (@daynice) 28 ноября 2017 г.
Некоторые из них уверены, что участнице удалось обойти 39 конкуренток исключительно благодаря деньгам. Другие же считают, что непривлекательная внешность финалисток – "фишка" конкурса "Мисс Москва".
Окей, Гугл, почему мисс Москва второй год такая страшная— Frēè För Háčk (@3HA_K) 28 ноября 2017 г.
Многие пользователи высмеяли Лопатину за "рязанскую" внешность. Другие обратили внимание на ее странное лицо и манеру улыбаться. "Это чья мумия загипсованная? Дочка? Внучка? Любовница?", "Умоляю, только не показывайте тех, кто не победил, у меня слабое сердце", – шутили комментаторы.
почему мисс москва выглядит как мисс рязанская область— kamenzik (@aKAMENWIK) 28 ноября 2017 г.
Некоторые злорадно сравнили девушку с Бабой Ягой. Другие ехидно заметили, что, наверное, большинство россиян просто не разбираются в женской красоте.
Конкурентка мисс москва pic.twitter.com/uwplu1gmgP— Isodel (@Isodel4) 28 ноября 2017 г.
Это Мисс Москва — 2017. А шо у нее с лицьом? pic.twitter.com/tr8vdYrs0P— Financial Guard (UA) (@finvarta) 28 ноября 2017 г.
Финал конкурса "Мисс Москва" состоялся 27 ноября в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном бульваре. Победительница состязания Елизавета Лопатина окончила русско-британский институт управления по специальности "туризм" в Челябинске. Теперь она представит Москву на конкурсе "Краса России".
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