Секс-символом Instagram стала 49-летняя бабушка
Жаклин Берридо Пизано завела аккаунт в Instagram всего год назад, но на нее уже подписаны треть миллиона пользователей. Ее страничка – мощная мотивация для женщин всех возрастов. Жаклин демонстрирует в свои годы отличную фигуру и внешность. При этом у нее потрясающий вкус.
Дочь и внучек женщина называет своей модной бандой. Между тем "банда" выглядит немногим младше своей мамы и бабушки. Пользователи считают, что Жаклин – самая сексуальная среди своих сверстниц. Она обожает стильную одежду, любит море. Итальянка славянского происхождения на большинстве снимков запечатлена в нарядах от известных брендов.
Жаклин – филолог по образованию. Она свободно говорит на пяти языках. Ее бизнес – компания по организации тендеров.
Судя по снимкам, можно подумать, что на них запечатлена юная модель. Сама Пизано говорит, что не стоит обращать внимания на возраст. Нужно правильно питаться и заниматься спортом.
Ранее самой красивой бабушкой в мире Жаклин признало британское издание The Sun. С марта по октябрь 2017 года количество подписчиков красавицы увеличилось втрое.
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