Секс-символом Instagram стала 49-летняя бабушка

Жаклин Берридо Пизано считает себя самой обычной женщиной. В свои 49 лет она выглядит немногим старше, чем ее внучки.

Жаклин Берридо Пизано завела аккаунт в Instagram всего год назад, но на нее уже подписаны треть миллиона пользователей. Ее страничка – мощная мотивация для женщин всех возрастов. Жаклин демонстрирует в свои годы отличную фигуру и внешность. При этом у нее потрясающий вкус.



Дочь и внучек женщина называет своей модной бандой. Между тем "банда" выглядит немногим младше своей мамы и бабушки. Пользователи считают, что Жаклин – самая сексуальная среди своих сверстниц. Она обожает стильную одежду, любит море. Итальянка славянского происхождения на большинстве снимков запечатлена в нарядах от известных брендов.

Публикация от ���� Zaklina Berrido Pisano (@realfashionist) Сен 22 2017 в 2:08 PDT

Публикация от ���� Zaklina Berrido Pisano (@realfashionist) Сен 1 2017 в 2:32 PDT

Жаклин – филолог по образованию. Она свободно говорит на пяти языках. Ее бизнес – компания по организации тендеров.

Публикация от ���� Zaklina Berrido Pisano (@realfashionist) Авг 24 2017 в 2:06 PDT

Публикация от ���� Zaklina Berrido Pisano (@realfashionist) Авг 17 2017 в 11:17 PDT

Судя по снимкам, можно подумать, что на них запечатлена юная модель. Сама Пизано говорит, что не стоит обращать внимания на возраст. Нужно правильно питаться и заниматься спортом.

Публикация от ���� Zaklina Berrido Pisano (@realfashionist) Авг 10 2017 в 2:07 PDT

Публикация от ���� Zaklina Berrido Pisano (@realfashionist) Июл 4 2017 в 2:02 PDT

Ранее самой красивой бабушкой в мире Жаклин признало британское издание The Sun. С марта по октябрь 2017 года количество подписчиков красавицы увеличилось втрое.