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Lifestyle

Главные события Москвы с 27 октября по 2 ноября 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Ближайшие семь дней побалуют изобилием. Здесь и концерт The Scorpions, и битва роботов, и празднование Хеллоуина, и чемпионат мира по европейским танцам, и многое другое. Не пропустите! Тем более что Dni.Ru готовы помочь вам определиться с выбором.
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27 октября, пятница

В этот уик-энд множество событий будет посвящено Хеллоуину. В парке "Сокольники" утром 28 октября пройдет тематический костюмированный забег. Вурдалаки и прочие зомби с вампирами преодолеют пятикилометровую дистанцию. В театре МДМ всю неделю будут показывать мюзикл "Привидение", созданный по знаменитому фильму 1990 года с Патриком Суэйзи и Деми Мур – в тему праздника.
Мюзикл "Привидение". Фото: musical-ghost.ru
С 27 по 29 октября "Формула кино Горизонт" представит ретроспективу самых значимых фильмов о вампирах: "Дракула", "Интервью с вампиром", "Голод" и другие. А вот в "Крокус Сити Холле" будет править бал хай-тек: 30 октября на большом экране покажут фильм "Чужие" в сопровождении живого симфонического оркестра.

По-особенному отметят Хеллоуин в ресторане STAGE. Пространство превратится в исполненную духа эротических фантазий красную комнату мистера Грея из "50 оттенков серого". Гостей ждет fashion-показ корсетов Ксении Скибуновой Jesofa Corsets, шоу-брифинг "Доминант" и перформанс "Наездница" звезды бурлеска Ляли Бежецкой. В меню – блюда со странными названиями вроде "Мясо на гриле "Мой господин" или "Рыбный гриль из презренных червяков". 

Сад МГУ "Аптекарский огород" 31 октября тоже закатит тематическую вечеринку. Русско-шведский художник Алекс Долль будет ответственным за тыквенный декор, за музыку – оперный дуэт Open Opera Project. Зрителям предписано явиться в карнавальных костюмах.
Трио Bel Suono. Фото: belsuono.ru
27 октября в "Крокус Сити Холле" выступит виртуозное трио Bel Suono – в шоу трех роялей исполняются классические произведения в симбиозе с современной музыкой. На сцену выйдут профессиональные молодые пианисты – выпускники Московской консерватории, лауреаты международных конкурсов Кирилл Гущин, Максим Тарасов и Василий Опалев. Им будут ассистировать лучшие артисты. Прозвучат необычные дуэты, которые помогут зрителям погрузиться в волшебный мир музыки.

В Малом зале Кремлевского дворца состоится концерт народного артиста России Сергея Захарова, прошедшего насыщенный творческий путь. Певец побывал с гастролями в 41 стране мира: Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Израиле и других. Он представлял программы русской романтической музыки, произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки, Мусоргского, а также городские романсы. Этот вечер станет украшением для всех любителей хорошей музыки.
Сергей Захаров. Фото: kremlinpalace.org
27 октября в Мемориальном музее Скрябина и 30 октября в Государственном музее Пушкина будет пройдет 16-й Московский международный музыкальный фестиваль "Времена года". В программе – сочинения композиторов Индии и России в исполнении камерного оркестра "Времена года" под управлением заслуженного артиста России Владислава Булахова. Отличный подарок для всех любителей хорошей музыки.

В Vegas City Hall выступит Авраам Руссо, артист с уникальным сильным голосом, музыкой с оттенками востока и привлекательной внешностью. Артист исполняет песни о любви на девяти языках: английском, испанском, французском, арабском, греческом, турецком, армянском, иврите, русском. Поэтому его музыку можно по праву назвать интернациональной. Концерт придется по вкусу всем тем, кто любит энергичные и страстные современные ритмы и зажигательную атмосферу. 

В Stadium live представит свой третий студийный альбом группа "Кипелов". Сообщается, что новая пластинка под названием "Звезды и Кресты" получился очень интересной и разноплановой. В ней тяжелые боевики соседствуют с мистическими песнями и классическими тяжелыми балладами.
Концерт Группы "Кипелов". Фото: GLOBAL LOOK press
В Колонном зале Дома союзов выступит MANIZHA. Она исполнит песни из своего первого альбома Manuscript и новые композиции. "Мы будем танцевать, петь, любить и плакать! – пообещала Манижа. – Я смотрю на этот концерт как на исполнение мечты. Для меня нет границ, я их не чувствую. Можно сказать, что в какой-то степени я камикадзе!"

28 октября, суббота

В Государственном Кремлевском дворце состоится чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов. Это настоящее событие для ценителей хореографического искусства. За звание лучших поборются представители разных стран. Мероприятие будет интересным, ярким и красивым. Дополнительным элементом соревнований станет турнир на Кубок Кремля по латиноамериканским танцам среди любителей.
Фото: dev.kremlinpalace.org
В театре "Кураж" покажут интерактивный спектакль "Бюро игрушек". Это история о волшебнике Доброделусе, который чинит сломанные игрушки, чтобы те могли вернуться к детям. Маленькие зрители смогут подсказать Доброделусу, как лучше починить ту или иную игрушку.

В театре Аллы Духовой TODES покажут спектакль "Танцуем любовь". В центре постановки – молодые, красивые и влюбленные. Те, которые верят, что мегаполис, амбиции и слава – не преграда настоящей любви. Смогут ли они выдержать испытание на прочность? Артисты балета выразят в танце все грани любви.

В Stadium live в интересном сплит-шоу выступят группы Kasabian и Slaves. Два британских рок-коллектива, которые славятся своими живыми концертами, отправились в совместный тур по Европе. Это огромный праздник для поклонников этих команд.
Группа Kasabian. Фото: GLOBAL LOOK press
29 октября, воскресенье

В Московском международном доме музыки пианист Борис Березовский и Госоркестр России имени Светланова под руководством Василия Петренко исполнят Концерт №3 для фортепиано с оркестром Рахманинова и музыку балета "Весна священная" Стравинского. Березовский – один из самых титулованных пианистов современности, победитель Международного конкурса имени Чайковского, участник самых престижных международных фестивалей. Петренко – главный дирижер Филармонического оркестра Осло и Ливерпульского королевского симфонического оркестра, давно завоевавший международную известность. Госоркестр России имени Светланова – один из старейших отечественных симфонических коллективов, в прошлом году отметивший 80-летие.
Фото: mmdm.ru
В СК "Олимпийский" пройдет международное соревнование "Бои роботов: Бронебот". Массивные роботы из Великобритании, Голландии, Бельгии сразятся с соперниками из России. Сильнейшие иностранные бойцы: робот-лис Foxic, оснащенным подъемником на 360 градусов, Тор с пневматическим топором и Риппер, способный подцеплять и переворачивать противников. Среди российских тяжеловесов – Грандмастер, покрытый золотом, Баракуда, мощный и прочный Shelby и Weber. Оценивать мастерство бойцов будут специально приглашенные звезды – Михаил Галустян, Тутта Ларсен, Юлия Барановская, Владимир Сычев, Алия Мустафина, Илья Авербух, Михаил Башкатов и другие.

В театре "Кураж" покажут интерактивный спектакль "Остров сокровищ". Маленькие зрители окажутся на палубе корабля, где вредный Паук Лапкин сломал компас. Положительные герои вместе с ребятами отправятся в путешествие, чтобы починить компас и найти Остров Сокровищ. Гостей ждет акробатика, оперный вокал, танцы, жонглирование, пантомима, чтение стихов и фокусы.
Спектакль "Остров сокровищ". Фото: kurage.ru
В Театре Наталии Сац состоится первая оперная премьера юбилейного, 50-го сезона – спектакль "Лисичка. Любовь." по опере Леоша Яначека "Похождения Лисички-плутовки". Это знаковое произведение для оперы ХХ века, которое затрагивает вопросы неоднозначности и драматизма жизненного пути. "История Лисички, которая живет, влюбляется, растит детей, а потом погибает – притча о цикличности жизни. О том, что зима переходит в весну, весна – в лето, лето – в осень, и так из года в год. В этом нет никакого пафоса, но только в этом и есть смысл", – рассказал режиссер Георгий Исаакян. Спектакль будет полезно посмотреть подросткам, только вступающим во взрослую жизнь, для которых актуальны размышления о ее смысле, любви, потерях в большом и сложном, но прекрасном мире.

В Камерном зале Московского международного дома музыки покажут необычный спектакль "Сказки Андерсена", где выступят звезды телеэкрана Алла Михеева ("Вечерний Ургант") и Сергей Друзьяк ("Давайте рисовать", "Карусель"). Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр "Инструментальная капелла". По сюжету Кай и Герда отправляются навстречу приключениям и путешествуют по сказкам, где встречают множество героев, узнают, что такое верность и предательство, смелость и страх. Прозвучат произведения Чайковского, Моцарта, Аренского, Грига и Дворжака в сочетании с современной электронной музыкой.
Спектакль "Сказки Андерсена". Фото: mmdm.ru
В Главclub Green Concert с новой стендап-программой выступит звезда YouTube Евгений Баженов, известный как BadComedian. Выступление будет включать в себя юмористический сет, общение с залом и фотографирование со зрителями на память.

30 октября, понедельник

В Московском театрально-концертном музыкальном объединении под руководством Градского пройдет гала-концерт V Московского городского открытого фестиваля детского и юношеского творчества "Блюз без границ". Фестиваль позволит юным музыкантам выступить вместе с профессионалами России из других стран. Перспективные исполнители приобретут опыт общения с публикой, который пригодится им в будущем. Ключевой темой станут Новый год и Рождество. Зрители услышат легендарные блюзовые композиции, известные новогодние мелодии, оригинальные импровизационные мотивы с легким новогодним оттенком. На сцену выйдут лучшие юные исполнители различных стилей и жанров, которые прошли конкурсный этап. Гостями и членами жюри станут известные деятели искусства, продюсеры, исполнители: Игорь Бриль, Игорь Бутман, Александр Градский и многие другие.
Фото: facebook.com / Блюз без границ
В Главclub Green Concert выйдет на сцену известная французская соул-певица Imany (в переводе с суахили – Вера). Ее творчество отличает низкий чувственный голос, запоминающиеся мелодии и акустические блюзовые аранжировки. Артистка отметила: "Придумывать музыку в стиле блюз и соул несложно, но она намного глубже проникает в душу, чем поп-музыка. Соул и блюз заставляют людей задуматься, и, наверное, из-за этого им отведено так мало места в музыкальной индустрии". Ее композиция You Will Never Know получила популярность во всем мире, а клип собрал на YouTube почти 25 миллионов просмотров.

31 октября, вторник

С 31 октября по 3 ноября в Москве и области пройдет второй этап Международного фестиваля-конкурса "Парад ударных инструментов" (Drumsfest Russia). В этот этап входят конкурсные прослушивания в шести номинациях, он считается самым эпатажным и популярным. Зрителей ждут этнические ансамбли ударных инструментов, ударная установка, мультиперкуссия и литавры, новые молодежные направления в искусстве игры на маримбе и вибрафоне. Участие примут более 500 талантливых конкурсантов разных возрастов из российских регионов и зарубежных стран. А еще пройдут мастер-классы от известных музыкантов, в частности Эдди Трауэра (британская рок-группы Lower Than Atlantis, сотрудничает с Linkin Park) и одаренного французского барабанщика Дэмиана Шмитта. Расписание мероприятий и места проведения можно узнать на официальном сайте фестиваля.

В "Студии театрального искусства" показывают спектакль Сергея Женовача "Битва жизни" по одной из рождественских повестей Чарльза Диккенса. Это продолжение поисков театральной выразительности слова, внимательное и проникновенное  чтение старинной истории в кругу близких людей у горящего камина. Предметы реквизита и костюмы для этой постановки художник Александр Боровский искал на блошиных рынках Лондона и его предместий. И получилась очень атмосферная история. А спектакль стал лауреатом национальной премии "Золотая Маска".
Фото: Александр Иванишин

1 ноября, среда

Фото: instagram.com/ru_riw
1 ноября в "Экспоцентре" на Красной Пресне стартует Russian Internet Week 2017. В рамках мероприятия пройдет множество секций, посвященных широкому спектру тем, от цифровой экономики до PR и маркетинга. За информационное насыщение будут отвечать органы государственной власти (Минкомсвязь, Роскомнадзор, Государственная дума), топ-менеджеры крупнейших IT-компаний ("Яндекс", Google, Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского"), а также представители крупных медиахолдингов и многие другие. RIW – уникальная возможность быть на гребне волны в мире IT-индустрии, что необходимо всем профессионалам отрасли. Мероприятие продлится до 3 ноября включительно.

В Vegas Crocus City группа "Уматурман" отыграет специальную программу. Готовятся премьеры песен и появление на сцене старшей дочки Владимира Кристовского. А еще можно ожидать исполнения хитов "Прасковья", "Ночной дозор", "Проститься", "Я так ждала тебя, Вова" и других.
Группа "Уматурман". Фото: GLOBAL LOOK press
В "Крокус Сити Холле" покажут юбилейное танцевальное шоу Майкла Флэтли Lord Of The Dance, известное во всем мире. Программа имеет сюжет, основанный на кельтской фолк-музыке и ирландских народных танцах. Организаторы обещают завораживающее действо.

В СК "Олимпийский" выступит знаменитая рок-группа The Scorpions. Многочисленные российские поклонники смогут услышать такие хиты, как Wind Of Change, Rock You Like a Hurricane и многие другие. Концертный тур носит название альбома Crazy World, увидевшего свет в 1990-м году. Пластинка стала одной из самых успешных в истории коллектива и завоевала мультиплатиновый статус, когда ее продажи превысили пять миллионов экземпляров. Всего с момента основания группы в 1965 году музыканты продали более 100 миллионов пластинок и отыграли более пяти тысяч концертов в 80 странах мира.
Рок-группа The Scorpions. Фото: GLOBAL LOOK press
2 ноября, четверг

На сцене концертного зала "Вегас Сити Холл" Наталия Власова презентует сольную программу, которая станет новым этапом в творчестве певицы. Поклонников, среди которых много мужчин и женщин самых разных возрастов, будут ждать новые песни в живом исполнении, в том числе уже прочно обосновавшаяся в радиоэфире композиция "Люби меня дольше". Еще одной интересной новинкой станет дуэт с музыкантом, чье имя пока держится в секрете. Кроме того, прозвучат хиты "Бай-бай", "Мираж", "Мне не хватает тебя", "Я у твоих ног", "Не беда разлука", "Я бы пела тебе" и другие. Аккомпанемент обеспечат постоянный коллектив "Музыкантов Седьмого Чувства" и струнный оркестр. Сама Власова так говорит о программе: "В моей жизни наступил новый этап – поменялись взгляды, эмоции и даже люди. Появилось что-то совершенно новое внутри, чем хочется делиться со всем миром!"

Театр на Юго-западе покажет спектакль "У Ковчега в восемь". Три постоянно спорящих пингвина отправляются в долгий и трудный путь к ковчегу, который должен спасти их от конца света. Главные темы истории – дружба и взаимовыручка. Это притча для детей, но она будет полезна и взрослым, которые в суете забывают о главных вещах. Спектакль изобилует музыкой, юмором, приключениями и отлично подходит для семейного просмотра.
Спектакль "У ковчега в восемь". Фото: teatr-uz.ru
В "Крокус Сити Холле" выступит знаменитый бит-квартет "Секрет", причем на сцену выйдет "золотой" состав: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов. Таким образом коллектив отметит 35-летие. Будут исполнены хиты, которые публика знает наизусть.

В Московском международном доме музыки выступит ансамбль "Хуун-Хуур-Ту". Это группа из Тывы, которая исполняет традиционную музыку, в частности с использованием тувинского горлового пения (хоомей). Уникальность горлового пения в том, что исполнитель способен одновременно воспроизводить две или даже три мелодические линии, разные по высоте. Возможно, именно поэтому ансамбль имеет название "Хуун-Хуур-Ту", что в переводе с тувинского означает "расщепление солнечного света в облаках на множество расходящихся лучей".

В кино выходит фантастический боевик "Тор: Рагнарек". Брат Тора Локи приблизил Рагнарек – по сути, конец света. Теперь герою, прихватив мощного зеленого друга с Земли Халка, предстоит всех спасти, сразившись с огненным демоном Суртуром, желающим уничтожить все миры.



Автор: Василий Ручкин27 октября 2017, 11:02

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