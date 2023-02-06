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Кино
Тест: отгадайте фильм с Ярмольником по кадру

Тест: отгадайте фильм с Ярмольником по кадру

Проверьте свои знания фильмов с Леонидом Ярмольником.
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Леонид Ярмольник советский и российский актер театра, кино и дубляжа, продюсер, теле– и радиоведущий, общественно-политический деятель. Его любят миллионы россиян, а фразы его героев цититируют повсеместно. Но так ли хорошо вы знаете кино с его участием? Отгадайте название киноленты по кадру или цитате из нее. Среди предложенных вариантов как старые советские картины, так и современные российские фильмы.

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Читателям предлагается угадать, из какого фильма известная цитата – "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Формула любви". В какой картине Леонид Ярмольник сполнил роль полицейского? "Место встречи изменить нельзя", "Профессия — следователь", "Ищите женщину". Проверьте себя и освежите свои знания.

Леонид Ярмольник. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 февраля 2023, 02:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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