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Пятница 28 апреля

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На воре шапка горит: как мошенники обдирают россиян в майские праздники

На воре шапка горит: как мошенники обдирают россиян в майские праздники
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Аферистам только на руку майские праздники. Обман поджидает народ на каждом шагу.

Расслабляться под теплым весенним солнышком никто не запрещает, но важно оставаться бдительными даже во время отдыха. Мошенники обдирают рассеянных и доверчивых россиян путем обмана, используя уже известные схемы. Преступники часто выдают себя поведением в майские праздники — на воре шапка горит.

Телеканал "360" перечислил излюбленные приемы аферистов:

  1. поддельные горящие туры и билеты на культурные мероприятия (оплативший услугу остается у разбитого корыта) ;
  2. благотворительные сборы ветеранам (в реальности деньги до ветеранов не доходят);
  3. помощь ветеранам в оформлении выплат ко Дню Победы (при этом аферисты запрашивают документы и данные банковской карты).

Если в майские праздники вам звонит мошенник, срочно прервите разговор. Никогда не сообщайте никому по телефону коды из СМС и прочую конфиденциальную информацию, даже если кажется, что человек надежный.

28 апреля 2023, 18:20
Фото: Christin Klose/dpa-tmn/www.globallookpress.com
Известия✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из звезд стал жертвой воров

Пока Олег Газманов плескался в реке вместе с дочерью Марусей, неизвестные похитили обувь, которую те оставили на берегу. То ли поклонники решили оставить себе "сувенир" от артиста, то ли просто злоумышленники решили поживиться за чужой счет - осталось загадкой..
Деми Мур повезло еще меньше. Из ее дома, расположенного в северной части Голливуда, преступники забрали коллекцию дизайнерских платьев, в которых актриса в разные годы дефилировала на красных дорожках. Cтоимость украденного составляет 200 тысяч долларов.
То, что Пэрис Хилтон становилась жертвой злоумышленников пять раз подряд - пожалуй, закономерность. Звезда по причине природной рассеянности частенько оставляет двери своего особняка открытыми. Воры вынесли не только дорогую дизайнерскую одежду, но и драгоценности на сумму два миллиона долларов.
Больше всех пострадали Дэвид и Виктория Бекхэмы. Воры вынесли из их особняка в Лондоне имущество на пять миллионов долларов. Звезды обнаружили, что их вещи продаются на аукционах в интернете. Выяснилось, что преступление совершила супружеская пара, работавшая в их доме.
Продюсеру Александру Цекало пришлось изрядно понервничать - в его дом нагрянули самые настоящие грабители в черных масках. Угрожая хозяевам пистолетом, они связали их и обчистили особняк на полмиллиона долларов.
Из подмосковного дома Анастасии Волочковой воры вынесли два сейфа. В два часа ночи грабители ворвались в коттедж, связали прислугу, а дочь балерины заперли в детской. Анастасия в это время находилась на гастролях. Позже она обвинила в случившемся своего бывшего мужа Игоря Вдовина.
Киноактера Орландо Блума обокрала участница реалити-шоу "Дикие и красивые". 18-летняя девушка проникла в ньюйоркский особнк звезды и похитила имущество на полмиллиона долларов. За это преступление ей грозило шесть лет тюрьмы, однако девушка покаялась, вернула награбленное и сдала других участников банды. В результате реалити-звезда пробыла за решеткой всего полгода.
Актер и режиссер Джордж Клуни, можно сказать, отделался малой кровью. Злоумышленник проник в его дом на озере Комо и похитил бутылку дорогого вина. Впрочем, предприимчивого молодого человека тут же скрутила охрана. Но неприятный осадок у Джорджа все-таки остался.

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