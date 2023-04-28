На воре шапка горит: как мошенники обдирают россиян в майские праздники

Аферистам только на руку майские праздники. Обман поджидает народ на каждом шагу.

Расслабляться под теплым весенним солнышком никто не запрещает, но важно оставаться бдительными даже во время отдыха. Мошенники обдирают рассеянных и доверчивых россиян путем обмана, используя уже известные схемы. Преступники часто выдают себя поведением в майские праздники — на воре шапка горит.

Телеканал "360" перечислил излюбленные приемы аферистов:

поддельные горящие туры и билеты на культурные мероприятия (оплативший услугу остается у разбитого корыта) ; благотворительные сборы ветеранам (в реальности деньги до ветеранов не доходят); помощь ветеранам в оформлении выплат ко Дню Победы (при этом аферисты запрашивают документы и данные банковской карты).

Если в майские праздники вам звонит мошенник, срочно прервите разговор. Никогда не сообщайте никому по телефону коды из СМС и прочую конфиденциальную информацию, даже если кажется, что человек надежный.