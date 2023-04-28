На воре шапка горит: как мошенники обдирают россиян в майские праздники

Расслабляться под теплым весенним солнышком никто не запрещает, но важно оставаться бдительными даже во время отдыха. Мошенники обдирают рассеянных и доверчивых россиян путем обмана, используя уже известные схемы. Преступники часто выдают себя поведением в майские праздники — на воре шапка горит.
Телеканал "360" перечислил излюбленные приемы аферистов:
- поддельные горящие туры и билеты на культурные мероприятия (оплативший услугу остается у разбитого корыта) ;
- благотворительные сборы ветеранам (в реальности деньги до ветеранов не доходят);
- помощь ветеранам в оформлении выплат ко Дню Победы (при этом аферисты запрашивают документы и данные банковской карты).
Если в майские праздники вам звонит мошенник, срочно прервите разговор. Никогда не сообщайте никому по телефону коды из СМС и прочую конфиденциальную информацию, даже если кажется, что человек надежный.