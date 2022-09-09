Неизвестные заявили о минировании здания на юго-востоке Москвы

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на улице Верхние Поля в Москве. Данная информация поступила в экстренные службы.
По информации телеканала "360", речь идет о здании № 57А. Там расположены налоговая инспекция и почта. Обстоятельства выясняются.
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на улице Верхние Поля в Москве. Данная информация поступила в экстренные службы.
По информации телеканала "360", речь идет о здании № 57А. Там расположены налоговая инспекция и почта. Обстоятельства выясняются.
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