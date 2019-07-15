Учитель Путина погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Руководитель Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб, разбившись на вертолете Robinson в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщает "Москва 24". По данным СМИ, именно Игорь Никитин учил российского президента Владимира Путина управлять дельталетом.
Следователи уже начали проверку по факту аварии. Пока известно только, что погибли два человека, находившиеся в вертолете. Личность пассажира устанавливается, пишет URA.ru.
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