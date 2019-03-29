Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Участники известной рок-группы Her's торопились один из завершающих тур концертов в калифорнийской Санта-Ане. В машине с артистами Стивеном Фицпатриком и Одуном Ладингом находился их менеджер Тревор Энгельбрексон.
Информацию о трагедии подтвердили представители лейбла группы. По их словам, выживших в ужасной аварии нет.
Фицпатрик и Ладинг были перспективными музыкантами, которые познакомились в Ливерпульском институте исполнительских искусств. Их дебютный альбом Invitation for her's вышел в 2017 году. После этого группой заинтересовались журналисты BBC и The Guardian. Лейбл Heist or Hit отмечал, что это был один из самых любимых коллективов Великобритании, передает телеканал "360".
Последнее видео на официальном YouTube-канале известной рок-группы появилось месяц назад. Оно датируется 28 февраля, сообщает НСН.
По данным "ФедералПресс", виновником ДТП стал водитель фургона, в котором ехали участники известной рок-группы. Полиция выясняет, не был ли он пьян. По словам прибывших на место спасателей, столкновение было настолько сильным, что жертв не сразу опознали.
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