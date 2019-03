Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП

Известные рок-музыканты погибли во время большого тура по Соединенным Штатам. Рок-группа Her's перестала существовать в результате страшного ДТП.

Участники известной рок-группы Her's торопились один из завершающих тур концертов в калифорнийской Санта-Ане. В машине с артистами Стивеном Фицпатриком и Одуном Ладингом находился их менеджер Тревор Энгельбрексон.

Информацию о трагедии подтвердили представители лейбла группы. По их словам, выживших в ужасной аварии нет.

Фицпатрик и Ладинг были перспективными музыкантами, которые познакомились в Ливерпульском институте исполнительских искусств. Их дебютный альбом Invitation for her's вышел в 2017 году. После этого группой заинтересовались журналисты BBC и The Guardian. Лейбл Heist or Hit отмечал, что это был один из самых любимых коллективов Великобритании, передает телеканал "360".

Последнее видео на официальном YouTube-канале известной рок-группы появилось месяц назад. Оно датируется 28 февраля, сообщает НСН.

По данным "ФедералПресс", виновником ДТП стал водитель фургона, в котором ехали участники известной рок-группы. Полиция выясняет, не был ли он пьян. По словам прибывших на место спасателей, столкновение было настолько сильным, что жертв не сразу опознали.