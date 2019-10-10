Под Москвой в подвале гаража обнаружили казино

В Павловском Посаде полицейские обнаружили подпольный клуб. Игорное заведение находилось в подвале гаража рядом с частным домом.
В пресс-службе областного главка МВД рассказали, что клуб не имел вывесок и работал преимущественно в ночное время. "В ходе осмотра помещения полицейскими обнаружено и изъято 34 игровых аппарата, черновые записи и другие предметы", – говорится в сообщении.
Игорное заведение было ликвидировано. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают организаторов незаконной деятельности, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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