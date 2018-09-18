Стало известно об инциденте на борту пропавшего российского самолета

Источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов озвучил новую версию ЧП с Ил-20 в Сирии. Во время полета могло случится непредвиденное обстоятельство.

Российский военный самолет мог затонуть из-за происшествия в воздухе. "По предварительным данным, на борту самолета в воздухе произошел непредвиденный инцидент критического характера, после чего фрагменты самолета могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть", - цитирует источник "Интерфакс". О каком инциденте может идти речь, не уточняется.

Ранее стало известно, что российский самолет с 14 военными исчез 17 сентября около 23:00 мск. В Минобороны заявили, что он пропал с радаров в момент атаки четырех израильских F-16 сирийских объектов в провинции Латакия. Примерно в это же время произошли пуски ракет с находящегося поблизости французского фрегата "Овернь".

Судьба российских военных пока не известна. Как писали Dni.Ru, командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

Есть информация о том, что США не участвовали в ракетном обстреле Латакии, но не все пользователи Сети в это верят. "Надо искать следы боевого применения стелс-технологий в атаке на Ил-20. По слухам, в трагедии с Sukhoi SupeJet в Индонезии с высокопоставленными индонезийцами принимали участие F-22 или F-35 то ли США, то ли Австралии", – написал один из них в Twitter.