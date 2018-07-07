Известный 27-летний баскетболист убит в перестрелке с полицией

Скончался экс-баскетболист подмосковных "Химок" Тайлер Ханикатт. Через неделю ему бы исполнилось 28 лет, передает Talkbasket.
Спортсмен был убит в перестрелке с полицией. По данным СМИ, мать Тайлера позвонила в "911" и сообщила о неадекватном поведении баскетболиста.
Когда стражи порядка прибыли по вызову, Ханикатт забаррикадировался в своем доме в Лос-Анджелесе и начал стрелять в полицейских. Правоохранители открыли ответный огонь. Когда стрельба утихла и полиция проникла в дом, спортсмен был найден мертвым.
El ex-#SacramentoProud, Tyler Honeycutt, ha fallecido a los 27 años en un tiroteo con la policía en Los Angeles. DEP. pic.twitter.com/Ov8zCjrE1Q— Sacramento Kings (@Kings_Spain) 7 июля 2018 г.
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