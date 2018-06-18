Забытый телефон австралийских фанатов в Волгограде нашла полиция

Двое граждан Австралии, прибывших в Волгоград на чемпионат мира по футболу, обратились к сотрудникам туристической полиции за помощью. Они рассказали, что по пути из кафе в гостиницу потеряли мобильный телефон. Информацию об этом передали в дежурную часть. Сотрудники уголовного розыска установили водителя такси, который подвозил австралийских болельщиков, передает портал novostivolgograda.ru. В салоне его автомобиля был найден забытый телефон. Его передали законному владельцу.