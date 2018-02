Создатель хип-хопа умер в 57 лет

В Лас-Вегасе скончался один из создателей хип-хопа, рэпер и диджей Кевин Смит, известный под псевдонимом Lovebug Starski. Музыканту было 57 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Lovebug Starski в 1980-х годах записал такие хиты, как Amityville (The House on the Hill), Do the Right Thing и You’ve Gotta Believe. Именно ему приписывают авторство слова "хип-хоп", которое стало названием музыкального жанра.