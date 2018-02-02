Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Старший сын знаменитого кубинского политического деятеля Фиделя Кастро Диас-Баларт покончил с собой. Ему было 68 лет, пишет газета "Известия".
Долгое время Диас-Баларт пребывал в глубокой депрессии. Сын Кастро проходил лечение в клинике, однако врачи не смогли помочь ему.
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